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"Дія" відновила онлайн-замовлення свідоцтв та витягів

Київ • УНН

 • 924 перегляди

В "Дії" знову доступні послуги ДРАЦС, зокрема повторна видача свідоцтв та витягів. Документи доставляються Укрпоштою, а розгляд заяви займає 3 робочі дні.

"Дія" відновила онлайн-замовлення свідоцтв та витягів

У "Дії" знову можна замовити послуги ДРАЦС онлайн - як от повторну видачу посвідчення про народження чи шлюб, повідомили у цьому онлайн-сервісі державних послуг у вівторок, пише УНН.

Тепер повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС можна замовити знову на порталі "Дія". А отримаєте документ Укрпоштою - просто в руки або у найближчому відділенні

- повідомили в "Дії".

Як вказано, можна замовити повторну видачу таких документів:

  • повторна видача свідоцтва про народження;
    • повторна видача свідоцтва про шлюб;
      • повторна видача свідоцтва про зміну імені;
        • повторна видача свідоцтва про розірвання шлюбу;
          • повторна видача свідоцтва про смерть;
            • витяг про народження;
              • витяг про шлюб;
                • витяг про зміну імені;
                  • витяг про розірвання шлюбу;
                    • витяг про смерть.

                      Щоб замовити документ на порталі "Дія", як повідомляється, потрібно:

                      • увійти в кабінет громадянина;
                        • у каталозі послуг обрати Довідки та витяги;
                          • натиснути Подати заяву;
                            • заповнити заяву про повторну видачу свідоцтва/витягу;
                              • обрати спосіб доставки Укрпоштою (кур'єром чи у відділення);
                                • оплатити послугу і підписати заяву "Дія.Підписом" або іншим КЕП.

                                  Переглянути статус заяви можна в розділі Послуги - Замовлені послуги. На розгляд заяви потрібно 3 робочі дні. Також сповіщення про готовність мають надіслати на електронну пошту.

                                  Як повідомляється, такими послугами скористалося вже понад 123+ тис. українців.

                                  У Дії тимчасово не працюють дві послуги для водіїв: що відомо04.08.25, 22:11 • 3128 переглядiв

                                  Юлія Шрамко

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