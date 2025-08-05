"Дія" відновила онлайн-замовлення свідоцтв та витягів
Київ • УНН
В "Дії" знову доступні послуги ДРАЦС, зокрема повторна видача свідоцтв та витягів. Документи доставляються Укрпоштою, а розгляд заяви займає 3 робочі дні.
У "Дії" знову можна замовити послуги ДРАЦС онлайн - як от повторну видачу посвідчення про народження чи шлюб, повідомили у цьому онлайн-сервісі державних послуг у вівторок, пише УНН.
Тепер повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС можна замовити знову на порталі "Дія". А отримаєте документ Укрпоштою - просто в руки або у найближчому відділенні
Як вказано, можна замовити повторну видачу таких документів:
- повторна видача свідоцтва про народження;
- повторна видача свідоцтва про шлюб;
- повторна видача свідоцтва про зміну імені;
- повторна видача свідоцтва про розірвання шлюбу;
- повторна видача свідоцтва про смерть;
- витяг про народження;
- витяг про шлюб;
- витяг про зміну імені;
- витяг про розірвання шлюбу;
- витяг про смерть.
Щоб замовити документ на порталі "Дія", як повідомляється, потрібно:
- увійти в кабінет громадянина;
- у каталозі послуг обрати Довідки та витяги;
- натиснути Подати заяву;
- заповнити заяву про повторну видачу свідоцтва/витягу;
- обрати спосіб доставки Укрпоштою (кур'єром чи у відділення);
- оплатити послугу і підписати заяву "Дія.Підписом" або іншим КЕП.
Переглянути статус заяви можна в розділі Послуги - Замовлені послуги. На розгляд заяви потрібно 3 робочі дні. Також сповіщення про готовність мають надіслати на електронну пошту.
Як повідомляється, такими послугами скористалося вже понад 123+ тис. українців.
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