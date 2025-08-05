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Нью-Йорк Таймс

«Дія» возобновила онлайн-заказ свидетельств и выписок

Киев • УНН

 • 732 просмотра

В «Дії» снова доступны услуги ЗАГС, в частности повторная выдача свидетельств и выписок. Документы доставляются Укрпочтой, а рассмотрение заявления занимает 3 рабочих дня.

«Дія» возобновила онлайн-заказ свидетельств и выписок

В «Дії» снова можно заказать услуги ГРАГС онлайн – например, повторную выдачу свидетельства о рождении или браке, сообщили в этом онлайн-сервисе государственных услуг во вторник, пишет УНН.

Теперь повторные свидетельства и выписки из ГРАГС можно заказать снова на портале «Дія». А получите документ Укрпочтой – прямо в руки или в ближайшем отделении

- сообщили в «Дії».

Как указано, можно заказать повторную выдачу следующих документов:

  • повторная выдача свидетельства о рождении;
    • повторная выдача свидетельства о браке;
      • повторная выдача свидетельства о смене имени;
        • повторная выдача свидетельства о расторжении брака;
          • повторная выдача свидетельства о смерти;
            • выписка о рождении;
              • выписка о браке;
                • выписка о смене имени;
                  • выписка о расторжении брака;
                    • выписка о смерти.

                      Чтобы заказать документ на портале «Дія», как сообщается, нужно:

                      • войти в кабинет гражданина;
                        • в каталоге услуг выбрать Справки и выписки;
                          • нажать Подать заявление;
                            • заполнить заявление о повторной выдаче свидетельства/выписки;
                              • выбрать способ доставки Укрпочтой (курьером или в отделение);
                                • оплатить услугу и подписать заявление «Дія.Підписом» или другим КЭП.

                                  Просмотреть статус заявления можно в разделе Услуги – Заказанные услуги. На рассмотрение заявления требуется 3 рабочих дня. Также уведомление о готовности должны прислать на электронную почту.

                                  Как сообщается, такими услугами воспользовались уже более 123+ тыс. украинцев.

                                  В "Дії" временно не работают две услуги для водителей: что известно04.08.25, 22:11 • 3090 просмотров

                                  Юлия Шрамко

                                  Обществополитика
                                  Дія (сервис)