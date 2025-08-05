«Дія» возобновила онлайн-заказ свидетельств и выписок
Киев • УНН
В «Дії» снова доступны услуги ЗАГС, в частности повторная выдача свидетельств и выписок. Документы доставляются Укрпочтой, а рассмотрение заявления занимает 3 рабочих дня.
В «Дії» снова можно заказать услуги ГРАГС онлайн – например, повторную выдачу свидетельства о рождении или браке, сообщили в этом онлайн-сервисе государственных услуг во вторник, пишет УНН.
Теперь повторные свидетельства и выписки из ГРАГС можно заказать снова на портале «Дія». А получите документ Укрпочтой – прямо в руки или в ближайшем отделении
Как указано, можно заказать повторную выдачу следующих документов:
- повторная выдача свидетельства о рождении;
- повторная выдача свидетельства о браке;
- повторная выдача свидетельства о смене имени;
- повторная выдача свидетельства о расторжении брака;
- повторная выдача свидетельства о смерти;
- выписка о рождении;
- выписка о браке;
- выписка о смене имени;
- выписка о расторжении брака;
- выписка о смерти.
Чтобы заказать документ на портале «Дія», как сообщается, нужно:
- войти в кабинет гражданина;
- в каталоге услуг выбрать Справки и выписки;
- нажать Подать заявление;
- заполнить заявление о повторной выдаче свидетельства/выписки;
- выбрать способ доставки Укрпочтой (курьером или в отделение);
- оплатить услугу и подписать заявление «Дія.Підписом» или другим КЭП.
Просмотреть статус заявления можно в разделе Услуги – Заказанные услуги. На рассмотрение заявления требуется 3 рабочих дня. Также уведомление о готовности должны прислать на электронную почту.
Как сообщается, такими услугами воспользовались уже более 123+ тыс. украинцев.
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