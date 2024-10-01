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Детективу НАБУ довелось виправдовуватися за недостовірну декларацію - каже, випадково занизив вартість майна

Київ • УНН

 • 14349 перегляди

Віктор Ярема, старший детектив НАБУ, пояснив розбіжності у декларації про доходи. Він назвав це "механічною помилкою" через неточну інформацію від дружини та пообіцяв виправити.

Детективу НАБУ довелось виправдовуватися за недостовірну декларацію - каже, випадково занизив вартість майна

Старший детектив НАБУ Віктор Ярема, який був помічений на маніпуляції з судовими експертизами, "механічно" переплутав в декларації про доходи вартість квартири, яку продала його дружина. Це стало відомо під час проходження ним співбесіди на посаду заступника керівника підрозділу детективів Третього Головного підрозділу детективів НАБУ, передає УНН.

Комісія під час співбесіди повідомила, що ознак незаконного збагачення і необґрунтованих активів у декларації Віктора Яреми за 2023 рік не було виявлено, однак до вказаних відомостей було кілька питань. Зокрема про те, чому у звітності зазначена сума у 766 тисяч гривень за продану квартиру, а насправді її продали за 859 тисяч гривень. Також не вказаний один з покупців житла.

"Дійсно, це механічна помилка, про яку я дізнався, коли отримав питання від НАЗК. Можу пояснити це наступним чином – дружина продавала свою квартиру, оскільки ми зараз живемо окремо через воєнний стан – вона в Рівному, я в Києві – і я заповнював декларацію з її слів по телефону. Вона не має юридичної освіти, і продиктувала мені з договору вартість не фактичну, а оціночну, згідно висновку оцінщика. Я її й зазначив – це 766 тисяч і продиктувала одного власника… Дійсно, я допустив механічну помилку, там є два власники, які купували цю квартиру, а також у сумах, які зазначені поряд – оцінка і фактична. Ось така розбіжність, дійсно я її пропустив", - заявив Ярема.

Він також зазначив, що от саме сьогодні збирався повідомити НАЗК про цю "помилку", однак звісно ще не встиг.

Також у комісії виникли питання до вартості автомобіля Nissan Sentra, якій він придбав у 2020 році. В декларації була вказана вартість всього у трохи більше, ніж 2 тисячі доларів.

"Це ціна згідно вантажно-митної декларації, оскільки автомобіль я придбав на аукціоні Copart, який відбувається в Канаді, тому така вартість. Відповідно з усіма митними платежама і ремонтами цей автомобіль, оскільки він був значно механічно пошкоджений, вийшов у ринкову ціну в Україні - в 9-10 тисяч доларів", - виправдався Ярема.

Нагадаємо

Раніше НАЗК зафіксувало конфлікт інтересів у старшого детектива Віктора Яреми через те, що він замовив експертизи у фірми, яка оформлена на доньку його колишньої колеги з Рівненської обласної прокуратури.

У відповідь на запит УНН у НАЗК повідомили, що утримуються від перевірки, у кого детективи НАБУ замовляють експертизи.

Зважаючи на неодноразові факти маніпуляцій детективів з судовими експертизами - ідея очільника НАБУ Семена Кривоноса створити  для бюро свою експертну установу виглядає вкрай насторожуючою. Її розкритикували і в адвокатській спільності, адже в такому випадку "намальованих" експертиз може стати в рази більше, а це може призвести до маніпуляцій доказовою базою і поставити під загрозу об’єктивність правосуддя.

До того ж, як показує практика, створені "одним задумом" антикорупційні органи закривають очі на порушення один одного. Наприклад, нещодавно колишній заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов заявив, що деякі детективи НАБУ та прокурори САП обзавелися елітними активами, які записали на своїх матерів. 

У той же час, НАЗК не стало перевіряти ані детективів НАБУ, ані прокурорів САП  - аргументували це тим, що озвучена Смирновим інформація "не містить фактичних даних, які могли бути перевірені в межах прав та повноважень" агентства.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Політика
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