Детективу НАБУ пришлось оправдываться за недостоверную декларацию - говорит, случайно занизил стоимость имущества

Старший детектив НАБУ Виктор Ярема, который был замечен на манипуляции с судебными экспертизами, "механически" перепутал в декларации о доходах стоимость квартиры, которую продала его жена. Это стало известно во время прохождения им собеседования на должность заместителя руководителя подразделения детективов Третьего Главного подразделения детективов НАБУ, передает УНН.

Комиссия во время собеседования сообщила, что признаков незаконного обогащения и необоснованных активов в декларации Виктора Яремы за 2023 год не было обнаружено, однако к указанным сведениям было несколько вопросов. В частности о том, почему в отчетности указана сумма в 766 тысяч гривен за проданную квартиру, а на самом деле ее продали за 859 тысяч гривен. Также не указан один из покупателей жилья.

"Действительно, это механическая ошибка, о которой я узнал, когда получил вопрос от НАПК. Могу объяснить это следующим образом - жена продавала свою квартиру, поскольку мы сейчас живем отдельно из-за военного положения - она в Ровно, я в Киеве - и я заполнял декларацию с ее слов по телефону. Она не имеет юридического образования, и продиктовала мне из договора стоимость не фактическую, а оценочную, согласно заключению оценщика. Я ее и отметил - это 766 тысяч и продиктовала одного владельца... Действительно, я допустил механическую ошибку, там есть два владельца, которые покупали эту квартиру, а также в суммах, которые указаны рядом - оценка и фактическая. Вот такое расхождение, действительно я его пропустил", - заявил Ярема.

Он также отметил, что вот именно сегодня собирался сообщить НАПК об этой "ошибке", однако конечно еще не успел.

Также у комиссии возникли вопросы к стоимости автомобиля Nissan Sentra, которой он приобрел в 2020 году. В декларации была указана стоимость всего в чуть больше, чем 2 тысячи долларов.

"Это цена согласно грузово-таможенной декларации, поскольку автомобиль я приобрел на аукционе Copart, который происходит в Канаде, поэтому такая стоимость. Соответственно со всеми таможенными платежами и ремонтами этот автомобиль, поскольку он был значительно механически поврежден, вышел в рыночную цену в Украине - в 9-10 тысяч долларов", - оправдался Ярема.

Напомним

Ранее НАПК зафиксировало конфликт интересов у старшего детектива Виктора Яремы из-за того, что он заказал экспертизы у фирмы, которая оформлена на дочь его бывшей коллеги из Ровенской областной прокуратуры.

В ответ на запрос УНН в НАПК сообщили, что воздерживаются от проверки, у кого детективы НАБУ заказывают экспертизы.

Учитывая неоднократные факты манипуляций детективов с судебными экспертизами - идея главы НАБУ Семена Кривоноса создать для бюро свое экспертное учреждение выглядит крайне настораживающей. Ее раскритиковали и в адвокатском сообществе, ведь в таком случае "нарисованных" экспертиз может стать в разы больше, а это может привести к манипуляциям доказательной базой и поставить под угрозу объективность правосудия.

К тому же, как показывает практика, созданные "одним замыслом" антикоррупционные органы закрывают глаза на нарушения друг друга. Например, недавно бывший заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов заявил, что некоторые детективы НАБУ и прокуроры САП обзавелись элитными активами, которые записали на своих матерей.

В то же время, НАПК не стало проверять ни детективов НАБУ, ни прокуроров САП - аргументировали это тем, что озвученная Смирновым информация "не содержит фактических данных, которые могли быть проверены в рамках прав и полномочий" агентства.