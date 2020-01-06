Держстат назвав борг із зарплати освітянам наприкінці минулого року
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. На початок грудня 2019 року заборгованість із виплати зарплати у сфері освіти становила 51,85 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
Борги із зарплати у сфері охорони здоров'я на початок грудня становили 33,8 млн грн, з них на економічно активних установах - 30,2 млн грн.
Загалом же заборгованість із виплати зарплати на 1 грудня 2019 року сягнула 3,22 мдрд грн, з них на економічно активних підприємствах - 2,04 млрд грн.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, Прем'єр Гончарук наприкінці листопада пояснив, чому виникли борги із зарплати перед лікарями і вчителями.
Наприкінці грудня уряд спрямував понад 40 млн грн у регіони для погашення заборгованості зарплати лікарям. Також наприкінці минулого року обіцяли виплатити заборгованість по зарплаті освітянам.