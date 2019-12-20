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Наступного тижня уряд планує виплатити заборгованість по зарплаті освітянам та медикам

Наступного тижня уряд планує виплатити заборгованість по зарплаті освітянам та медикам

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Уряд на наступному тижні планує виплатити заборгованість по заробітній платі освітянам та медикам та розібратися, хто винен у тому, що гроші були виділені, проте до людей не дійшли. Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук розповів під час години запитань до уряду у ВР, передає кореспондент УНН.

"…є заборгованість в окремих областях, далеко не в усіх, перед освітянами та лікарями – це також проблема, яка існує. У листопаді ми перерозподілили достатню кількість коштів, там більше 500 млн гривень, між областями таким чином, щоб покрити 80% цієї проблеми. Зараз залишається ще 20 - це ті випадки, коли держава перерахувала туди кошти, а там з ними щось трапилося. Випадки є різні. В окремих областях, на рівні окремих установ. Бюджет планувався не на весь рік,наприклад, а на 10 місяців. Тобто вони виходили на те, що через тиск на місцеву владу, якимось чином отримують додаткові кошти", - зазначив він.

Гончарук додав, що люди повинні на Новий рік отримати заробітну плату незважаючи на те, кто у цьому винен.

"Другий випадок, коли кошти, які були спрямовані на зарплати, реально направлялися не на зарплати, то вони перекидалися на капітальні видатки, і так далі, і тому подібне. Зараз їх немає. Ще у листопаді місяці ми отримали від областей інформацію про той обсяг заборгованості, який існує, ми її закрили, зараз ми бачимо, що ще не значна частина, далеко не в усіх областях, але така заборгованість є. І ми вже працюємо над тим, щоб наступного тижня вона також була погашена. Ми будемо розбиратися з бюджетною дисципліною, будемо шукати, хто винен в тому, що гроші були виділені, але до людей не дійшли, але це не означає, що люди на Новий рік мають залишитися без зарплати", - додав Прем’єр-міністр.

Як раніше повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду, щоб заборгованість із заробітною платою перед вчителями та лікарями була погашена найближчим часом.

Нагадаємо, Гончарук пояснив, чому виникли борги із зарплати перед лікарями і вчителями.

Українські Національні Новини

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