На следующей неделе правительство планирует выплатить задолженность по зарплате педагогам и медикам

"...есть задолженность в отдельных областях, далеко не у всех, перед педагогами и врачами - это также проблема, которая существует. В ноябре мы перераспределили достаточное количество средств, там больше 500 млн гривен, между областями таким образом, чтобы покрыть 80% этой проблемы. Сейчас остается еще 20 - это те случаи, когда государство перечислило туда деньги, а там с ними что-то случилось. Случаи бывают разные. В отдельных областях, на уровне отдельных учреждений. Бюджет планировался не на весь год, например, а на 10 месяцев. То есть они выходили на то, что из-за давления на местные власти, каким-то образом получают дополнительные средства", - отметил он.

Гончарук добавил, что люди должны на Новый год получить заработную плату несмотря на то, кто в этом виноват.

"Второй случай, когда средства, которые были направлены на зарплаты, реально направлялись не на зарплаты, то они перебрасывались на капитальные расходы, и так далее, и тому подобное. Сейчас их нет. Еще в ноябре месяце мы получили от областей информацию о том объеме задолженности, который существует, мы ее закрыли, сейчас мы видим, что еще незначительная часть, далеко не во всех областях, но такая задолженность есть. И мы уже работаем над тем, чтобы на следующей неделе она также была погашена. Мы будем разбираться с бюджетной дисциплиной, будем искать, кто виноват в том, что деньги были выделены, но к людям не дошли, но это не значит, что люди на Новый год должны остаться без зарплаты", - добавил Премьер-министр.

Как ранее сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству, чтобы задолженность по заработной плате перед учителями и врачами была погашена в ближайшее время.

Напомним, Гончарук объяснил, почему возникли долги по зарплате перед врачами и учителями.