Гончарук пояснив, чому виникли борги із зарплати перед лікарями і вчителями
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Проблеми із заборгованістю із виплати заробітних плат вчителям та лікарям у регіонах виникли через неправильне планування, Кабмін наразі виділив майже 500 млн гривень на погашення цих боргів. Про це повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
"Масові випадки заборгованості по виплатам заробітних плат серед медиків та освітян по регіонах - це пов’язано передусім з тим, що на місцях є великі недоліки в плануванні. Окремі місця, які правильно планували фінансування своїх мереж, таких проблем немає. Але в значній частині міст та регіонів України, там, де були помилки планування та зловживання, неефективне використання ресурсів – виникають проблеми. Сьогодні ми прийняли рішення про перерозподіл майже 500 млн гривень. Загальна логіка полягає в тому, що уряд прийняв рішення про перерозподіл, виділення з метою погашення цих заборгованостей по заробітних платах", - пояснив Гончарук.
За його словами, невдовзі буде проведена нарада з головами ОДА, аби розібратися у кожному випадку індивідуально.
"В окремих випадках ці проблеми будуть виникати. Завтра ми плануємо провести селекторну нараду з губернаторами, і у кожному конкретному випадку розбиратися індивідуально", - додав Гончарук.
Як раніше повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду, щоб заборгованість із заробітною платою перед вчителями та лікарями була погашена найближчим часом.