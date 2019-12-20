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Уряд спрямував понад 40 млн грн у регіони на зарплати лікарям

Уряд спрямував понад 40 млн грн у регіони на зарплати лікарям

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Уряд спрямував понад 40 млн грн у регіони для погашення заборгованості зарплати лікарям. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму каналі в Telegram-каналі, передає УНН.

“Уряд спрямував 46 млн грн у регіони, щоби ліквідувати заборгованість із виплати зарплат лікарям”, — написав Гончарук.

За його словами, це вимушена акція допомоги місцевій владі вирішити проблему неефективного розподілу місцевих бюджетів.

“Бюджетний комітет має затвердити це рішення”, — додав Гончарук.

Як повідомлялося раніше, наступного тижня уряд планує виплатити заборгованість по зарплаті освітянам та медикам.

Нагадаємо, уряд виділив гроші на створення єдиного центру даних у сфері нацбезпеки.

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