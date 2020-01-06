Госстат назвал долг по зарплате педагогам в конце прошлого года
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. На начало декабря 2019 года задолженность по выплате зарплаты в сфере образования составила 51,85 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
Долги по зарплате в сфере здравоохранения на начало декабря составили 33,8 млн грн, из них на экономически активных учреждениях - 30,2 млн грн.
В целом же задолженность по выплате зарплаты на 1 декабря 2019 года составила 3,22 мдрд грн, из них на экономически активных предприятиях - 2,04 млрд грн.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, Премьер Гончарук в конце ноября объяснил, почему возникли долги по зарплате перед врачами и учителями.
В конце декабря правительство направило более 40 млн грн в регионы для погашения задолженности по зарплате врачам. Также в конце прошлого года обещали выплатить задолженность по зарплате работникам образования.