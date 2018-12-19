Держсекретар США провів бесіду з Епіфанієм
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Державний секретар США Майкл Помпео провів телефонну розмову з предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода, яке передає повідомлення Держдепартаменту США.
“Секретар Майкл Помпео сьогодні провів телефонну розмову з новообраним голової Православної церкви України митрополитом Епіфанієм, підкресливши підтримку США релігійної свободи та українського суверенітету”, — ідеться у повідомленні.
Помпео закликав поважати право українців на свободу віросповідання.
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Нагадаємо, у мережі оприлюднили відео з фрагментами першої літургії предстоятеля єдиної помісної автокефальної Православної Церкви України (ПЦУ) Блаженнійшого Епіфанія, митрополита Київського і всієї України, яка відбулася 16 грудня у Михайлівському Золотоверхому соборі.
Після цього, 17 грудня, напередодні Дня святого Миколая та Різдвяних свят українські скаути-пластуни — передали Вифлеємський вогонь миру новообраному предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію.