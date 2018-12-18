Епіфаній запевнив, що захоплення храмів УПЦ МП не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Предстоятель Православної церкви України Епіфаній запевнив, що захоплення храмів УПЦ МП не буде, оскільки перехід парафій у нову церкву має відбуватися лише добровільно. Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН з посиланням на ВВС Україна.
Говорячи про ризики захоплення храмів УПЦ МП, Епіфаній запевнив, що цього не буде.
"Якщо ми будемо проявляти насилля, то в майбутньому ми пожнемо неприємні плоди такої діяльності", - заявив він, відповідаючи на запитання про можливе захоплення храмів УПЦ МП.
За його словами, перехід парафій у нову церкву може відбуватися лише добровільно - за згодою парафіян.
"Ми знаємо, що є багато таких парафій. Навіть всередині деяких парафій є частина парафіян, які готові вже переходити. Проте, на жаль, немає механізму, який дозволив би зробити це правильно", - заявив Епіфаній.
Нагадаємо, результатами Об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено Автокефальну Помісну Православну Церкву України та затверджено статут нової церкви.
Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія.