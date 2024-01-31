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Держдума росії затвердила законопроєкт щодо конфіскації майна за "фейки" про армію рф

Держдума росії затвердила законопроєкт щодо конфіскації майна за "фейки" про армію рф

Київ • УНН

 • 21005 перегляди

Російська Держдума схвалила законопроект, що дозволяє конфісковувати майно у осіб, засуджених за поширення "фейків" про російських військових або дискредитацію збройних сил росії.

Держдума рф ухвалила законопроєкт про конфіскацію майна за так звані "фейки" про збройні сили росії. Документ набуде чинності після підписання президентом, пишуть росЗМІ, повідомляє УНН

Деталі

Держдума рф ухвалила у другому і третьому читаннях законопроєкт про конфіскацію майна засуджених за статтею "про фейки".

За законопроєкт проголосували  377 депутатів. Голосів проти і тих, хто утримався, не було.

Відповідно до закону, влада зможе вилучати майно у засуджених за низкою статей: "фейки" і дискредитація армії, заклики до екстремізму і санкцій, реабілітація нацизму і дії проти держави. Крім того, у засуджених відбиратимуть держнагороди і звання.

Нагадаємо

Відповідний законопроєкт у в першому читанні Держдума рф ухвалила 24 січня. 

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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