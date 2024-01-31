Госдума россии утвердила законопроект о конфискации имущества за "фейки" об армии рф
Российская Госдума одобрила законопроект, позволяющий конфисковывать имущество у лиц, осужденных за распространение "фейков" о российских военных или дискредитацию вооруженных сил россии.
"АТЕШ" ведет разведку за 13-м судоремонтным заводом в Севастополе, который занимается комплексным ремонтом судов всех рангов.
Партизаны "АТЕШ" ведут наблюдение за ремонтными работами на нескольких кораблях черноморского флота россии на судостроительном заводе в оккупированном Севастополе.
Еврокомиссия предложила продлить на год беспошлинную торговлю с Украиной, но с "защитой" для фермеров в ЕС
Европейская комиссия предложила продлить приостановление ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год, одновременно предложив меры для защиты чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС.
Перешел на сторону врага: экс-правоохранитель, который корректировал российские удары по Харьковщине, получил пожизненное
агент фсб, передавший россиянам объекты военной и критической инфраструктуры в Харьковской области, приговорен к пожизненному заключению.
рф в 2023 году изменила основной источник набора военнослужащих для войны в Украине - британская разведка
В 2023 году россия перешла на долгосрочный контрактный набор как основной источник войск для войны в Украине, согласно разведывательному отчету министерства обороны Великобритании.
После требований Венгрии: лидеры ЕС предложат ежегодные дебаты по помощи Украине на 50 млрд евро - Reuters
Лидеры ЕС предложат проводить ежегодные дебаты по запланированному пакету помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, чтобы преодолеть оппозицию Венгрии к финансированию.
ВСУ уничтожили два "Града", из которых россияне обстреливали правый берег Херсонщины
Украинские военные уничтожили две российские системы залпового огня "Град", которые использовались для обстрела правого берега Херсонской области.
Украина и США договорились усилить сотрудничество по контролю за использованием международной помощи
Министерство обороны Украины и Министерство обороны США подписали меморандум о взаимопонимании по усилению сотрудничества в сфере контроля за использованием международной помощи по безопасности, предоставляемой Украине.
Умерла звезда бродвейских мюзиклов Чита Ривера, которая играла в оригинальных постановках "Чикаго" и "Вестсайдской истории"
Чита Ривера, легендарная бродвейская актриса, умерла в возрасте 91 год. За свою более чем 60-летнюю сценическую карьеру актриса, удостоенная премии "Тони", сыграла несколько знаковых ролей на Бродвее, в том числе Аниту в "Вестсайдской истории" и Велму Келли в "Чикаго".
Бывший глава Верховного Суда Всеволод Князев вышел под залог
Бывший глава Верховного Суда Всеволод Князев вышел под залог после того, как Высший антикоррупционный суд уменьшил сумму залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.