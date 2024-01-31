Госдума рф приняла законопроект о конфискации имущества за так называемые "фейки" о вооруженных силах россии. Документ вступит в силу после подписания президентом, пишут росСМИ, сообщает УНН.

Детали

Госдума рф приняла во втором и третьем чтениях законопроект о конфискации имущества осужденных по статье "о фейках".

За законопроект проголосовали 377 депутатов. Голосов против и тех, кто воздержался, не было.

Согласно закону, власти смогут изымать имущество у осужденных по ряду статей: "фейки" и дискредитация армии, призывы к экстремизму и санкциям, реабилитация нацизма и действия против государства. Кроме того, у осужденных будут отбирать госнаграды и звания.

Напомним

Соответствующий законопроект в первом чтении Госдума рф приняла 24 января.

рф в 2023 году изменила основной источник набора военнослужащих для войны в Украине - британская разведка