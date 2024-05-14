Держдеп США: російські сили можуть спробувати просунутись на Харківському напрямку, та серйозних проривів не очікується
Київ • УНН
США очікують, що російські війська спробують просунутися вперед на харківському напрямку, але не очікують великих проривів.
США очікують, що російські сили спробують просунутись вперед на Харківському напрямку, утім їх серйозних проривів не очікується. Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател під час брифінгу в понеділок, 13 травня, пише УНН.
росія продовжує свою агресію, і ми очікуємо, що росія спробує також просуватися вперед на Харківському напрямку, і цілком можливо, що росія досягне подальших успіхів у найближчі тижні. Але ми не очікуємо серйозних проривів, і з часом додатковий приплив допомоги США та подальша підтримка з боку партнерів дозволять Україні продовжувати протистояти такому виду агресії
З його слів, "ми, як і раніше, твердо переконані, що Україна зберігає ключові переваги у цій боротьбі, а її збройні сили залишаються хороброю та ефективною бойовою силою, яка завдає значних втрат російській армії".
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