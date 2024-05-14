Госдеп США: российские силы могут попытаться продвинуться на Харьковском направлении, но серьезных прорывов не ожидается

США ожидают, что российские силы попытаются продвинуться вперед на Харьковском направлении, впрочем их серьезных прорывов не ожидается. Об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател во время брифинга в понедельник, 13 мая, пишет УНН.

россия продолжает свою агрессию, и мы ожидаем, что россия попытается также продвигаться вперед на Харьковском направлении, и вполне возможно, что россия достигнет дальнейших успехов в ближайшие недели. Но мы не ожидаем серьезных прорывов, и со временем дополнительный приток помощи США и дальнейшая поддержка со стороны партнеров позволят Украине продолжать противостоять такому виду агрессии - сказал Пател.

По его словам, "мы по-прежнему твердо убеждены, что Украина сохраняет ключевые преимущества в этой борьбе, а ее вооруженные силы остаются храброй и эффективной боевой силой, которая наносит значительные потери российской армии".

Буданов прокомментировал атаки рф в Харьковской области и что могут россияне делать дальше