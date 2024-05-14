Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
Госдеп США: российские силы могут попытаться продвинуться на Харьковском направлении, но серьезных прорывов не ожидается
Основатель правящей партии Грузии отказал во встрече представителю Госдепа
"Слив" россиянам информацию о последствиях удара по Одессе: задержан еще один корректировщик
Украина на фоне дефицита продолжает брать аварийную помощь электричеством из ЕС, сегодня ограничения для промышленности планируются раньше - Минэнерго
Украина и Hyundai Engineering будут сотрудничать в строительстве ядерных объектов
С начала года более 30 тысяч ФОПов прекратили свою деятельность: где чаще всего закрывается бизнес
Удар рф по Харькову: повреждены жилые дома, школа и два гаражных кооператива
На юге нет признаков создания наступательных группировок рф - Плетенчук
Буданов прокомментировал атаки рф в Харьковской области и что могут россияне делать дальше
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юристЭксклюзив
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко
Госдеп США: российские силы могут попытаться продвинуться на Харьковском направлении, но серьезных прорывов не ожидается
США ожидают, что российские войска попытаются продвинуться вперед на харьковском направлении, но не ожидают больших прорывов.
Основатель правящей партии Грузии отказал во встрече представителю Госдепа
Основатель правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили отказался от встречи с помощником госсекретаря США Джеймсом О'Брайеном из-за того, что его средства были заморожены швейцарским банком из-за подозрений в российском происхождении.
"Слив" россиянам информацию о последствиях удара по Одессе: задержан еще один корректировщик
Служба безопасности Украины задержала еще одного российского агента, который сливал фсб информацию о последствиях двойного ракетного удара по Одессе 15 марта, в результате которого погиб 21 человек и еще 74 получили ранения.
Украина на фоне дефицита продолжает брать аварийную помощь электричеством из ЕС, сегодня ограничения для промышленности планируются раньше - Минэнерго
В связи со значительными повреждениями энергетических объектов и увеличением потребления электроэнергии, с 16:00 сегодня в Украине вводятся ограничения для промышленных потребителей, в то время как из ЕС поступают аварийные поставки электроэнергии.
Украина и Hyundai Engineering будут сотрудничать в строительстве ядерных объектов
НАЭК "Энергоатом" и южнокорейская компания Hyundai Engineering & Construction подписали меморандум о сотрудничестве, который поможет "Энергоатому" в строительстве новых ядерных объектов на территории Украины.
С начала года более 30 тысяч ФОПов прекратили свою деятельность: где чаще всего закрывается бизнес
За первые четыре месяца 2024 года прекратили деятельность 30 904 ФЛП, причем больше всего предприятий закрылось в Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях, прежде всего в сферах розничной торговли, компьютерного программирования и оптовой торговли.
Удар рф по Харькову: повреждены жилые дома, школа и два гаражных кооператива
Российский удар по Харькову повредил 7 жилых домов, школу, два гаража и гражданские автомобили, выбив 615 окон и заставив 4 человек обратиться за медицинской помощью.
На юге нет признаков создания наступательных группировок рф - Плетенчук
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Юг" признаков создания наступательных группировок российских оккупантов не наблюдается, а тактика противника остается неизменной без кардинальных изменений в расположении и характере действий.
Буданов прокомментировал атаки рф в Харьковской области и что могут россияне делать дальше
Глава ГУР МОУ Буданов прокомментировал атаки рф в Харьковской области и что могут россияне делать дальше.
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
Уголовное производство, открытое против и. о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура, ставит под сомнение его дальнейшее пребывание в должности из-за потенциального влияния на национальную безопасность и обороноспособность.