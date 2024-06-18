Державний оператор тилу вперше закупить форму для пілотів ЗСУ
Київ • УНН
Державний оператор тилу вперше закупить обмундирування для льотного складу Збройних сил України.
"Державний оператор тилу" вперше закуповуватиме форму для льотного складу Збройних сил України, про що повідомляється на сайті ДОТ, пише УНН.
Деталі
"Державний оператор тилу вперше закуповуватиме форму для льотного складу Збройних сил України. Раніше закупівлею форми пілотів та інженерно-технічного складу льотних частин займалися військові частини", - зазначили у ДОТ.
Як зазначається, ДОТ вже оголосив тендери на вісім позицій:
- Костюми для льотного та інженерно-технічного складу;
- Куртки зі шкіри та на хутрі;
- Куртки демісезонні для льотного та інженерно-технічного складу;
- Полегшені черевики для пілотів;
- Хутряні рукавички.
Повідомляється, що загальна очікувана сума закупівель - понад 15,7 млн грн.
"Одяг льотного складу повинен відповідати всім технічним вимогам: витримувати вплив температури протягом 10 секунд, не плавитися, бути зручним і водночас захищати від холоду", - повідомили у ДОТ.
Договори на понад 17 мільярдів гривень: у ДОТ розповіли, хто і за скільки годуватиме українських військових з першого липня10.06.24, 17:36 • 28500 переглядiв