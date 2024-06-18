Государственный оператор тыла впервые закупит обмундирование для летного состава Вооруженных сил Украины.
"Государственный оператор тыла" впервые будет закупать форму для летного состава Вооруженных сил Украины, о чем сообщается на сайте ГОТ, пишет УНН.
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"Государственный оператор тыла впервые будет закупать форму для летного состава Вооруженных сил Украины. Ранее закупкой формы пилотов и инженерно-технического состава летных частей занимались воинские части", - отметили в ГОТ.
Как отмечается, ГОТ уже объявил тендеры на восемь позиций:
Сообщается, что общая ожидаемая сумма закупок - более 15,7 млн грн.
"Одежда летного состава должна отвечать всем техническим требованиям: выдерживать воздействие температуры в течение 10 секунд, не плавиться, быть удобной и одновременно защищать от холода", - сообщили в ГОТ.
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