"Государственный оператор тыла" впервые будет закупать форму для летного состава Вооруженных сил Украины, о чем сообщается на сайте ГОТ, пишет УНН.

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"Государственный оператор тыла впервые будет закупать форму для летного состава Вооруженных сил Украины. Ранее закупкой формы пилотов и инженерно-технического состава летных частей занимались воинские части", - отметили в ГОТ.

Как отмечается, ГОТ уже объявил тендеры на восемь позиций:

Костюмы для летного и инженерно-технического состава;

Куртки из кожи и на меху;

Куртки демисезонные для летного и инженерно-технического состава;

Облегченные ботинки для пилотов;

Меховые перчатки.

Сообщается, что общая ожидаемая сумма закупок - более 15,7 млн грн.

"Одежда летного состава должна отвечать всем техническим требованиям: выдерживать воздействие температуры в течение 10 секунд, не плавиться, быть удобной и одновременно защищать от холода", - сообщили в ГОТ.

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