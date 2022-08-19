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Держатомрегулювання заборонило запускати два блоки ЗАЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Держатомрегулювання внесло зміни до ліцензій на експлуатацію енергоблоків №1 та №2 ВП «Запорізька АЕС», які передбачають зупинку генерації електроенергії. Про це повідомляє Держатомрегулювання, передає УНН.

Держатомрегулювання заборонило запускати два блоки ЗАЕС

Цитата

«Державна інспекція з ядерного регулювання України внесла зміни до ліцензій на експлуатацію енергоблоків №1 та №2 ВП «Запорізька АЕС». Відповідний наказ №501 від 18 серпня 2022 року підписано виконуючим обов’язки Голови Держатомрегулювання – Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олегом Коріковим», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що згідно із наказом, експлуатація енергоблока №1 Запорізької АЕС здійснюється експлуатуючою організацією у станах «перевантаження палива» - «холодний зупин».

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«Наказ також визначає, що експлуатація енергоблока №2 Запорізької АЕС здійснюється у стані «холодний зупин». Підставою для внесення змін стали заява «ДП НАЕК «Енергоатом» та подані разом з нею документи, а також - Постанова Колегії Держатомрегулювання від 04 серпня 2022 року «Про поточний стан безпеки енергоблоків Запорізької АЕС в умовах окупації військовими російської федерації», - зазначається в повідомленні.

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Окрім того, визначені наказом стани експлуатації енергоблоків №1 і №2 Запорізької АЕС, відповідно до наданих документів ДП НАЕК «Енергоатом» та експертних висновків Держатомрегулювання, є оптимальними в умовах окупації ЗАЕС російськими військами.

Зміни до ліцензій внесені відповідно до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та з урахуванням рекомендацій Ліцензійної комісії Держатомрегулювання України, наданих на засіданні від 16 серпня 2022 року.

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