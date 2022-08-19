Госатомрегулирование запретило запускать два блока ЗАЭС

Цитата

«Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины внесла изменения в лицензии на эксплуатацию энергоблоков №1 и №2 ОП «Запорожская АЭС». Соответствующий приказ №501 от 18 августа 2022 года подписан исполняющим обязанности главы Госатомрегулирования – Главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олегом Кориковым», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что согласно приказу, эксплуатация энергоблока №1 Запорожской АЭС осуществляется эксплуатирующей организацией в состояниях «перегрузки топлива» - «холодный останов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Армия рф разместила в машинном зале ЗАЭС военную технику

«Приказ также определяет, что эксплуатация энергоблока №2 Запорожской АЭС осуществляется в состоянии «холодный останов». Основанием для внесения изменений стало заявление «ГП НАЭК «Энергоатом» и представленные вместе с ним документы, а также - Постановление Коллегии Госатомрегулирования от 04 августа 2022 года «О текущем состоянии безопасности энергоблоков Запорожской АЭС в условиях оккупации военными российской федерации», – отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Остановка всех энергоблоков ЗАЭС может привести к "фукусимскому сценарию"

Кроме того, определенные приказом состояния эксплуатации энергоблоков №1 и №2 Запорожской АЭС, согласно предоставленным документам ГП НАЭК «Энергоатом» и экспертным выводам Госатомрегулирования, являются оптимальными в условиях оккупации ЗАЭС российскими войсками.

Изменения в лицензии внесены в соответствии с Законом Украины «О разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии» и с учетом рекомендаций Лицензионной комиссии Госатомрегулирования Украины, предоставленных на заседании от 16 августа 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россия угрожает остановить Запорожскую АЭС