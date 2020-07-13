Депутати визначалися, чи підтримуватимуть футбольну ТСК, але розгляд постанови комісії знову відклали

Тож, дата заслуховування постанови футбольної ТСК знову не визначена. Натомість, низка депутатів та фракції, вже визначилися із тим, як голосуватимуть за постанову.

Не будуть голосувати за продовження роботи скандальної ТСК представники депутатської групи "Довіра".

Проти того, щоб ТСК й надалі залишалася інструментом політичного тиску висловилися напередодні в "Слузі народу".

"...мені це більше скидається на те, що хтось з кимось хоче звести рахунки. Я не знаю хто, не буду зараз нікого "фарбувати" і "відбілювати", але те, що ми не чули звіту й аргументів, наводить на думку про штучність процесу", - сказала про роботу комісії Ірина Верещук.

Сьогодні депутат додала, що і в самій ТСК немає єдності з приводу необхідності продовження повноважень комісії.

“Я знаю від наших колег, які входять у цю ТСК, то стоїть питання доцільності продовження ТСК, хоча думки у самій ТСК різняться, на стільки що десь 50 на 50. Тобто немає єдності у самій ТСК. І коли немає єдності, то, мабуть, ясно, чому не хочуть виносити в зал.

Отже, на сьогодні питання відкрите, але я думаю що найближчим часом воно мало б бути винесене у залу”, - зауважила Верещук.

Політик додала, що на рівні засіданні фракції “Слуги народу” питання футбольної ТСК не вирішувалося, а сама вона буде визначатися із голосуванням після консультацій із головою комісії, який теж є представником СН (Анатолій Костюх - ред).

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Позицію фракції ЄС у коментарі УНН озвучив український військовий, нардеп Михайло Забродський. За його словами, із самого початку утворення такої ТСК мало певний політичний підтекст.

"Історія із футбольними полями почалася рівно після того, як були оголошені результати виборів. Зараз маємо факт, що ТСК відпрацювала визначений їй законом термін, але якихось зрозумілих результатів роботи ніхто не почув. Одні розмови, що треба розбиратися і таке інше", - сказав депутат.

Комісія дійсно не представила фінального висновку про свою роботу, склавши лише проміжний, який за словами голови комісії, містить низку непідтверджених даних.

"Очікувати чогось іншого ще за пів року просто не варто. Бачимо у цьому відлуння і спроби зведення певного роду можливо політичних рахунків і ні в якому разі за продовження терміну роботи футбольної комісії голосувати не збираємося", - сказав Забродський.

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У "Батьківщині" теж висловлюються стосовно безперспективності ТСК. Голосувати за її повноваження не будуть, зокрема, Іван Крулько, Вадим Івченко, тощо.

За продовження роботи ТСК, натомість, виступає нардеп від ОПЗЖ Григорій Мамка. Він навіть особисто доповідав постанову комісії на засіданні правоохоронного комітету ВР, що взагалі не передбачено ані регламентом, ані законом про діяльність тимчасових комісій.

Нагадаємо, напередодні, до депутатів ВР й голови парламенту Дмитра Разумкова звернулися найвідоміші зірки українського футболу. Вони закликали не допускати політичного тиску на УАФ і підігрівань "маніпуляціям".

“Протягом шести місяців роботи ТСК склалося враження, що метою роботи комісії було не встановлення істини, а створення нового інструменту для маніпуляцій по цій темі. Про це свідчать і останні заяви окремих народних депутатів, які ставлять політичні інтереси вище за інтереси українського футболу”, — йдеться у зверненні Шевченка, Бєланова і Блохіна.

Припускають, що за лобіюванням продовження повноважень комісії може стояти нардеп від ОПЗЖ Григорій Суркіс, який нещодавно спростовував такі тези на свій рахунок.

Однак у мережі інтернет доступне фото його смс-листування, в якому Суркіс не лише вітає позитивне голосування за утворення комісії, але й пише комусь: "Браво. Працюємо далі".

Зауважимо, що футбольна ТСК була створена у листопаді минулого року, пропрацювала 6 місяців, і 15 травня втратила свої повноваження. Займалася комісія вивченням питання будівництва футбольних майданчиків за держпрограмою 2017-2018 рр.