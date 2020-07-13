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Депутаты определялись, поддерживать ли футбольную ВСК, но рассмотрение постановления комиссии снова отложили

Депутаты определялись, поддерживать ли футбольную ВСК, но рассмотрение постановления комиссии снова отложили

Киев  •  УНН

 • 11980 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. На текущей неделе ВР четвертый раз планировала рассмотреть постановление футбольной ВСК о продлении ее полномочий. Однако, в порядок работы парламента на текущую неделю, вопрос опять не попал, хотя и был внесен накануне, передает УНН.

Поэтому, дата заслушивания постановления футбольной ВСК снова не определена. Но, ряд депутатов и фракции, уже определились с тем, как голосовать за постановление.

Не будут быть голосовать за продолжение работы скандальной ВСК представители депутатской группы "Довира".

Против того, чтобы ВСК и дальше оставалась инструментом политического давления высказались накануне в "Слуге народа".

"... мне больше похоже на то, что кто-то с кем-то хочет свести счеты. Я не знаю кто, не буду сейчас никого "красить" и "отбеливать", но то, что мы не слышали отчета и аргументов, наводит на мысль об искусственности процесса", - сказала о работе комиссии Ирина Верещук.

Сегодня депутат добавила, что и в самой ВСК нет единства по поводу необходимости продолжения полномочий комиссии.

"Я знаю от наших коллег, которые входят в эту ВСК, что стоит вопрос целесообразности продолжения ВСК, хотя мысли в самой ВСК расходятся, настолько что где-то 50 на 50. То есть нет единства в самой ВСК. И когда нет единства, то, наверное, ясно, почему не хотят выносить в зал.

Итак, на сегодня вопрос открытый, но я думаю, что в ближайшее время он должен быть вынесен в зал", - отметила Верещук.

Политик добавила, что на уровне заседания фракции "Слуги народа" вопрос футбольной ВСК не решался, а сама она будет определяться с голосованием после консультаций с председателем комиссии, который тоже является представителем СН (Анатолий Костюх - ред).

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Позицию фракции ЕС в комментарии УНН озвучил украинский военный, нардеп Михаил Забродский. По его словам, с самого начала образования такой ВСК был определенный политический подтекст.

"История с футбольными полями началась ровно после того, как были объявлены результаты выборов. Сейчас есть факт, что ВСК отработала определенный ей законом срок, но каких-то понятных результатов работы никто не услышал. Одни разговоры, что надо разбираться и так далее", - сказал депутат.

Комиссия действительно не представила финальный вывод о своей работе, составив лишь промежуточный, который по словам председателя комиссии, содержит ряд неподтвержденных данных.

"Ожидать чего-то другого еще за пол года просто не стоит. Видим в этом эхо и попытки сведения определенного рода, возможно, политических счетов и ни в коем случае за продление срока работы футбольной комиссии голосовать не собираемся", - сказал Забродский.

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В "Батькивщине" тоже высказываются относительно бесперспективности ВСК. Голосовать за ее полномочия не будут, в частности, Иван Крулько, Вадим Ивченко, и тому подобное.

За продление работы ВСК, зато выступает нардеп от ОПЗЖ Григорий Мамка. Он даже лично докладывал постановление комиссии на заседании правоохранительного комитета ВР, что вообще не предусмотрено ни регламентом, ни законом о деятельности временных комиссий.

Напомним, накануне, к депутатам ВР и председателю парламента Дмитрию Разумкову обратились известные звезды украинского футбола. Они призвали не допускать политического давления на УАФ и подогревания "манипуляциями".

"В течение шести месяцев работы ВСК сложилось впечатление, что целью работы комиссии было не установление истины, а создание нового инструмента для манипуляций по этой теме. Об этом свидетельствуют и последние заявления отдельных народных депутатов, которые ставят политические интересы выше интересов украинского футбола", - говорится в обращении Шевченко, Беланова и Блохина.

Предполагают, что за лоббированием продления полномочий комиссии может стоять нардеп от ОПЗЖ Григорий Суркис, который недавно опровергал такие тезисы на свой счет.

Однако в сети Интернет есть фото его смс-переписки, в которой Суркис не только приветствует позитивное голосование за образование комиссии, но и пишет кому-то: "Браво. Работаем дальше".

Отметим, что футбольная ВСК была создана в ноябре прошлого года, проработала 6 месяцев, и 15 мая потеряла свои полномочия. Занималась комиссия изучением вопроса строительства футбольных площадок по госпрограмме 2017-2018 гг.

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