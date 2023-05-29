Денна ракетна атака рф на Київ: розпочато кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за фактом денного ракетного обстрілу столиці 29 травня, пише УНН з посиланням на пресслужбу відомства.
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Повідомляється, що за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 29 травня 2023 року близько 11:20 год збройні сили рф, порушуючи закони та звичаї війни, здійснили ракетний обстріл цивільної інфраструктури м. Києва.
Внаслідок ракетної атаки пошкоджено житлові будинки, інші об'єкти цивільної інфраструктури та транспортні засоби. Проводиться огляд місць подій.
Досудове розслідування - ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.
Доповнення
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що під час останньої атаки 29 травня, коли було атаковано у тому числі і Київ, російськими військами випущено до 10 ракет "Іскандер".
Усі цілі були знищені силами ППО. Влучань по об’єктах не допущено. Інформація щодо потерпілих уточнюється.
Мер Києва Віталій Кличко опублікував фото уламків російської ракети, які впали на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.
Загалом було виявлення 6 уламків ракет у трьох районах Києва під час ворожої атаки.