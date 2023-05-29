Дневная ракетная атака рф на Киев: начато уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Офис Генерального прокурора начал уголовное производство по факту дневного ракетного обстрела столицы 29 мая, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Детали
Сообщается, что под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 29 мая 2023 года около 11:20 ч вооруженные силы рф, нарушая законы и обычаи войны, осуществили ракетный обстрел гражданской инфраструктуры г. Киева.
В результате ракетной атаки повреждены жилые дома, другие объекты гражданской инфраструктуры и транспортные средства. Проводится осмотр мест событий.
Досудебное расследование - ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.
Дополнение
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что во время последней атаки 29 мая, когда был атакован в том числе и Киев, российскими войсками выпущено до 10 ракет "Искандер".
Все цели были уничтожены силами ПВО. Попаданий по объектам не допущено. Информация о пострадавших уточняется.
Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фото обломков российской ракеты, которые упали на проезжей части дороги в Оболонском районе.
Всего было обнаружено 6 обломков ракет в трех районах Киева во время вражеской атаки.