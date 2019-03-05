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Денісова провела зустріч із Москальковою: що обговорювали

Денісова провела зустріч із Москальковою: що обговорювали

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова обговорила зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою питання стосовно українських політв’язнів, військовополонених моряків у РФ. Про це Денісова написала у Facebook, передає УНН.

"Провела зустріч з Уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою. Ми обговорили питання стосовно політв’язнів Едема Бекірова та Павла Гриба", - написала Омбудсмен.

За її словами, раніше донька Бекірова повідомила, що її батько досі залишається у спецблоці, у холодній вогкій камері.

"Кримському татарину не надають необхідну медичну допомогу та не виводять на прогулянку. Бекірову лише збільшили дозу інсуліну, але показник цукру у крові залишається небезпечно високим. Москалькова пообіцяла перевірити цю інформацію", - зазначила Денісова.

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Крім того, вона зазначила, що присутній на судовому засіданні 4 березня у справі Павла Гриба український лікар "констатував погіршення стану здоров’я хлопця і наголосив, що надані умови тримання несуть загрозу для життя". У зв'язку з цим український Омбудсмен звернулася до Москалькової з проханням, щоб Грибу зробили термінову хірургічну операцію.

Також Денісова наголосила на необхідності медичної допомоги та належних умов тримання для українського політв’язня Володимира Дудки.

"Тетяна Москалькова пообіцяла повторно перевірити умови і стан його здоров’я", - додала Денісова.

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Що стосується військовополонених українських моряків, захоплених під час інциденту в районі Керченської протоки, то Москалькова повідомила, що Андрію Ейдеру та Андрію Артеменку проведено обстеження, і зараз вони проходять медичне лікування. А Василь Сорока цього тижня проходить медичне обстеження для подальшої операції.

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Крім того, Денісова попросила Москалькової донести до відповідних органів інформацію щодо можливості проведення обміну у форматі 25 на 25.

У свою чергу, Москалькова запитала Денісову стосовно головного редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського, оскільки вона " хоче бути присутньою на судовому засіданні".

"Я відповіла, що Вишинского 9 березня буде етаповано з Херсонського до Київського СІЗО. 20 березня Касаційний кримінальний суд Верховного суду України повинен розглянути скаргу Кирила Вишинського на незаконність його затримання", - зазначила Денісова.

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Вона додала, що підтвердила Москальковій можливість відвідування рідними засуджених Максима Одинцова та Олександра Баранова.

Нагадаємо, у тюрмах окупованого Криму незаконно утримуються 34 українці.

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