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Омбудсмен виступила за синхронний допуск лікарів до Гриба і Вишинського

Омбудсмен виступила за синхронний допуск лікарів до Гриба і Вишинського

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової щодо синхронного допуску незалежних лікарів до Кирила Вишинського та Павла Гриба. Про це Денісова написала у Facebook, передає УНН.

"Звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з питання синхронного допуску незалежних лікарів до Кирила Вишинського та Павла Гриба", - написала Омбудсмен.

За її словами, нещодавно в Брюсселі вона зустрілася з Директором Європейської служби зовнішньої дії по роботі з державами Східного Партнерства і РФ Люком Девінем.

"Під час спілкування з європейським дипломатом мені стало відомо, що Москалькова хоче, щоб ми забезпечили доступ незалежних лікарів до Кирила Вишинського. У листі підтвердила, що не заперечуватиму, але за умови одночасного допуску лікарів до Павла Гриба, який знаходиться у надкритичному стані", - заявила Денісова.

Вона додала, що стан здоров'я Гриба "значно погіршився" у зв’язку із наявністю хронічних захворювань та відсутністю кваліфікованої допомоги.

"Зважаючи на те, що на останньому засіданні Павлу стало зле, медичне обстеження потрібно провести якомога швидше. Півтора роки за ґратами, тортури та відсутність лікування можуть призвести до незворотніх наслідків", - зазначила Денісова.

Як повідомляв УНН, суд погодився викликати українському політв'язню Павлу Грибу "швидку допомогу".

Нагадаємо, ФСБ РФ звинувачує затриманого 20-річного громадянина України Павла Гриба в пособництві тероризму. За версією слідства РФ, Гриб запропонував знайомій дівчині з Сочі підірвати бомбу на лінійці в російській школі.

Раніше повідомлялося, що раніше російські ЗМІ повідомили, що уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що Кирило Вишинський не отримує необхідну йому медичну допомогу. Зокрема, вона назвала попередній діагноз - передінфарктний стан.

При цьому, українські лікарі не підтвердили у Вишинського діагноз, пов'язаний з проблемами з серцем.

Вишинського затримали у Києві 15 травня 2018 року за підозрою у державній зраді.

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