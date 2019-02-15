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Омбудсмен выступила за синхронный допуск врачей к Грибу и Вышинскому

Омбудсмен выступила за синхронный допуск врачей к Грибу и Вышинскому

Киев  •  УНН

 • 8261 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к своей руссийской коллеге Татьяне Москальковой относительно синхронного допуска независимых врачей к Кириллу Вышинскому и Павлу Грибу. Об этом Денисова написала в Facebook, передает УНН.

"Обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой по вопросу синхронного допуска независимых врачей к Кириллу Вышинскому и Павлу Грибу", - написала Омбудсмен.

По ее словам, недавно в Брюсселе она встретилась с директором Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ Люком Девином.

"Во время общения с европейским дипломатом мне стало известно, что Москалькова хочет, чтобы мы обеспечили доступ независимых врачей к Кириллу Вышинскому. В письме подтвердила, что не буду возражать, но при условии одновременного допуска врачей к Павлу Гриба, который находится в сверхкритическом состоянии", - заявила Денисова.

Она добавила, что состояние здоровья Гриба "значительно ухудшилось" в связи с наличием хронических заболеваний и отсутствием квалифицированной помощи.

"Учитывая то, что на последнем заседании Павлу стало плохо, медицинское обследование нужно провести как можно скорее. Полтора года за решеткой, пытки и отсутствие лечения могут привести к необратимым последствиям", - отметила Денисова.

Как сообщал УНН, суд согласился вызвать украинскому политзаключенному Павлу Грибу "скорую помощь".

Напомним, ФСБ РФ обвиняет задержанного 20-летнего гражданина Украины Павла Гриба в пособничестве терроризму. По версии следствия РФ, Гриб предложил знакомой девушке из Сочи взорвать бомбу на линейке в российской школе.

Ранее сообщалось, ранее российские СМИ сообщили, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Кирилл Вышинский не получает необходимую ему медицинскую помощь. В частности, она назвала предварительный диагноз - предынфарктное состояние.

При этом, украинские врачи не подтвердили у Вышинского диагноз, связанный с проблемами с сердцем.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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