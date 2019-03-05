Денисова провела встречу с Москальковой: что обсуждали
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обсудил со своей российской коллегой Татьяной Москалькова вопросы относительно украинских политзаключенных, военнопленных моряков в РФ. Об этом Денисова написала в Facebook, передает УНН.
"Провела встречу с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москалькова. Мы обсудили вопрос о политзаключенных Эдеме Бекирове и Павле Грибе", - написала Омбудсмен.
По ее словам, ранее дочь Бекирова сообщила, что ее отец до сих пор остается в спецблоке, в холодной сырой камере.
"Крымскому татарину не предоставляют необходимой медицинской помощи и не выводят на прогулку. Бекирову только увеличили дозу инсулина, но показатель сахара в крови остается опасно высоким. Москалькова пообещала проверить эту информацию", - отметила Денисова.
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Кроме того, она отметила, что присутствовавший на судебном заседании 4 марта по делу Павла Гриба украинский врач "констатировал ухудшение состояния здоровья парня и отметил, что предоставленные условия содержания несут угрозу для жизни". В связи с этим украинский Омбудсмен обратилась к Москальковой с просьбой, чтобы Грибу сделали срочную хирургическую операцию.
Также Денисова отметила необходимость медицинской помощи и надлежащих условий содержания для украинского политзаключенного Владимира Дудки.
"Татьяна Москалькова пообещала повторно проверить условия и состояние его здоровья", - добавила Денисова.
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Что касается военнопленных украинских моряков, захваченных во время инцидента в районе Керченского пролива, то Москалькова сообщила, что Андрею Эйдеру и Андрею Артеменко проведено обследование, и сейчас они проходят медицинское лечение. А Василий Сорока на этой неделе проходит медицинское обследование для дальнейшей операции.
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Кроме того, Денисова попросила Москалькову донести в соответствующие органы информацию о возможности проведения обмена в формате 25 на 25.
В свою очередь, Москалькова спросила Денисову о главном редакторе "РИА Новости-Украина" Кирилле Вышинском, поскольку она "хочет присутствовать на судебном заседании".
"Я ответила, что Вышинский 9 марта будет этапирован из Херсонского в Киевское СИЗО. 20 марта Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины должен рассмотреть жалобу Кирилла Вышинского на незаконность его задержания", - отметила Денисова.
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Она добавила, что подтвердила Москальковой возможность посещения родными осужденных Максима Одинцова и Александра Баранова.
Напомним, в тюрьмах оккупированного Крыма незаконно удерживаются 34 украинца.