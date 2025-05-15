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Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви
06:00 • 12776 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

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День вишиванки: у Києві скульптури маленьких засновників столиці вдягнули в українське традиційне вбрання

Київ • УНН

 • 1196 перегляди

У Києві, на Поштовій площі, до Дня вишиванки, маленьких засновників міста переодягли у вишиванки та віночок. Фігури з бронзи, під дією опадів, набувають темно-оливкового кольору.

День вишиванки: у Києві скульптури маленьких засновників столиці вдягнули в українське традиційне вбрання

До Дня вишиванки в Києві переодягли маленьких-засновників столиці Кия, Щека, Хорива та їхню сестру Либідь у традиційне українське вбрання, а в дівчинки на голові з’явився віночок. Про це повідомив автор пам'ятника Володимир Журавель, передає УНН.

Деталі

Чому скульптура "Малюків засновників Києва" темного кольору? Відповідь, бо вони з бронзи! Бронза під дією опадів природньо стає темно оливкового кольору. Художники-скульптори зазвичай використовують патину, щоб пришвидшити цей процес. Друзі з днем вишиванки!

- написав він.

Фігури можна побачити на Поштовій площі міста.

Нагадаємо

Мін’юст закликав українців 15 травня долучитися до флешмобу, опублікувавши фото у вишиванці з хештегом #ВишиванкаЄднає, вказавши місто і країну.

Також УНН повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена одягли вишиванки на честь свята - Дня вишиванки. Вони наголосили на важливості збереження українських традицій та передачі їх наступним поколінням.

Яна Соколівська

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