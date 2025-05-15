День вишиванки: у Києві скульптури маленьких засновників столиці вдягнули в українське традиційне вбрання

До Дня вишиванки в Києві переодягли маленьких-засновників столиці Кия, Щека, Хорива та їхню сестру Либідь у традиційне українське вбрання, а в дівчинки на голові з’явився віночок. Про це повідомив автор пам'ятника Володимир Журавель, передає УНН.

Чому скульптура "Малюків засновників Києва" темного кольору? Відповідь, бо вони з бронзи! Бронза під дією опадів природньо стає темно оливкового кольору. Художники-скульптори зазвичай використовують патину, щоб пришвидшити цей процес. Друзі з днем вишиванки!