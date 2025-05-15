День вишиванки: у Києві скульптури маленьких засновників столиці вдягнули в українське традиційне вбрання
Київ • УНН
У Києві, на Поштовій площі, до Дня вишиванки, маленьких засновників міста переодягли у вишиванки та віночок. Фігури з бронзи, під дією опадів, набувають темно-оливкового кольору.
До Дня вишиванки в Києві переодягли маленьких-засновників столиці Кия, Щека, Хорива та їхню сестру Либідь у традиційне українське вбрання, а в дівчинки на голові з’явився віночок. Про це повідомив автор пам'ятника Володимир Журавель, передає УНН.
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Чому скульптура "Малюків засновників Києва" темного кольору? Відповідь, бо вони з бронзи! Бронза під дією опадів природньо стає темно оливкового кольору. Художники-скульптори зазвичай використовують патину, щоб пришвидшити цей процес. Друзі з днем вишиванки!
Фігури можна побачити на Поштовій площі міста.
Нагадаємо
Мін’юст закликав українців 15 травня долучитися до флешмобу, опублікувавши фото у вишиванці з хештегом #ВишиванкаЄднає, вказавши місто і країну.
Також УНН повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена одягли вишиванки на честь свята - Дня вишиванки. Вони наголосили на важливості збереження українських традицій та передачі їх наступним поколінням.