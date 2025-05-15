День вышиванки: в Киеве скульптуры маленьких основателей столицы одели в украинские традиционные наряды

Ко Дню вышиванки в Киеве переодели маленьких основателей столицы Кия, Щека, Хорива и их сестру Лыбидь в традиционные украинские наряды, а у девочки на голове появился веночек. Об этом сообщил автор памятника Владимир Журавель, передает УНН.

Детали

Почему скульптура "Малышей основателей Киева" темного цвета? Ответ, потому что они из бронзы! Бронза под действием осадков естественно становится темно оливкового цвета. Художники-скульпторы обычно используют патину, чтобы ускорить этот процесс. Друзья с днем вышиванки! - написал он.

Фигуры можно увидеть на Почтовой площади города.

Напомним

Минюст призвал украинцев 15 мая присоединиться к флешмобу, опубликовав фото в вышиванке с хэштегом #ВышиванкаЕднає, указав город и страну.

Также УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена надели вышиванки в честь праздника - Дня вышиванки. Они отметили важность сохранения украинских традиций и передачи их следующим поколениям.