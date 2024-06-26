Демченко: на кордоні приймають QR-код із "Резерв+", втім прикордонники можуть звернутися і до системи "Оберіг"
Київ • УНН
Чоловіки тепер можуть перетинати кордон, пред'явивши QR-код в застосунку "Резерв+", але при необхідності прикордонники також можуть перевірити інформацію через систему "Оберіг" .
Невелика кількість чоловіків, вже перетнули кордон демонтуючи військово-обліковий документ із із QR-кодом в застосунку "Резерв+". Втім, якщо є необхідність, прикордонники можуть звернутися до системи "Оберіг". Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає УНН.
З 18 числа із появою QR -коду і унормуванням всіх питань на законодавчому рівні, доопрацювань, які здійснили Міноборони, застосунок "Резерв+" із QR-кодом прирівнюється до військово-облікового документа в електронній формі і прикордонники його також приймають на кордоні
За його словами, вже є чоловіки, які прибувають до кордону і демонструють застосунок, хоч і кількість охочих перетнути кордон у такий спосіб невелика. Втім Демченко зауважив, що прикордонними в деяких випадках можуть і звернутися до системи "Оберіг".
"Перепровіряємо інформацію, якщо є необхідність прикордонники можуть звернутися до системи "Оберіг", щоб перевірити чи не є ці документи підробленими і переконатись чи відповідає дійсності інформація", - розповів Демченко.
Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна отримати в ЦНАП за 15 хвилин25.06.24, 16:57 • 14101 перегляд