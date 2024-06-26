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Демченко: на кордоні приймають QR-код із "Резерв+", втім прикордонники можуть звернутися і до системи "Оберіг"

Київ • УНН

 • 97014 перегляди

Чоловіки тепер можуть перетинати кордон, пред'явивши QR-код в застосунку "Резерв+", але при необхідності прикордонники також можуть перевірити інформацію через систему "Оберіг" .

Демченко: на кордоні приймають QR-код із "Резерв+", втім прикордонники можуть звернутися і до системи "Оберіг"

Невелика кількість чоловіків,  вже перетнули кордон демонтуючи військово-обліковий  документ із  із QR-кодом в застосунку "Резерв+". Втім, якщо є необхідність, прикордонники можуть звернутися до системи "Оберіг".  Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає УНН.

З 18 числа із появою QR -коду і унормуванням всіх питань на законодавчому рівні, доопрацювань, які здійснили Міноборони, застосунок "Резерв+" із QR-кодом прирівнюється до військово-облікового документа в електронній формі і прикордонники його також приймають на кордоні

- заявив Демченко. 

За його словами, вже є чоловіки, які прибувають до кордону і демонструють застосунок, хоч і кількість охочих перетнути кордон у такий спосіб невелика. Втім Демченко зауважив, що прикордонними в деяких випадках можуть і звернутися до системи "Оберіг". 

"Перепровіряємо інформацію, якщо є необхідність прикордонники можуть звернутися до системи "Оберіг", щоб перевірити чи не є ці документи підробленими і переконатись чи відповідає дійсності інформація", - розповів Демченко. 

Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна отримати в ЦНАП за 15 хвилин25.06.24, 16:57 • 14101 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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