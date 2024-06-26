Небольшое количество мужчин уже пересекли границу, демонтируя военно-учетный документ с QR-кодом в приложении "Резерв+" . Впрочем, если есть необходимость, пограничники могут обратиться к системе "Оберіг". Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает УНН.

С 18 числа с появлением QR-кода и нормированием всех вопросов на законодательном уровне, доработок, которые осуществили Минобороны, приложение "Резерв+" с QR-кодом приравнивается к военно-учетному документу в электронной форме и пограничники его также принимают на границе - заявил Демченко.

По его словам, уже есть мужчины, которые прибывают к границе и демонстрируют приложение, хотя и количество желающих пересечь границу таким образом невелико. Впрочем Демченко заметил, что пограничными в некоторых случаях могут и обратиться к системе "Оберіг".

"Перепроверяем информацию, если есть необходимость пограничники могут обратиться в систему "Оберіг", чтобы проверить не являются ли эти документы поддельными и убедиться соответствует ли действительности информация", - рассказал Демченко.

Военно-учетный документ с QR-кодом теперь можно получить в ЦПАУ за 15 минут