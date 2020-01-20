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Делегація з Ірану вже в Україні, тему "чорних скриньок" обговорять - Пристайко

Київ • УНН

 • 12091 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Делегація з Ірану на чолі з повноважним міністром прибула в Україну, з нею має відбутись обговорення повернення "чорних скриньок" зі збитого літака МАУ. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час спільної пресконференції з діючим головою ОБСЄ, прем’єр-міністром і Міністром європейських та закордонних справ Республіки Албанія Еді Рамою, передає кореспондент УНН.

Делегація з Ірану вже в Україні, тему "чорних скриньок" обговорять - Пристайко

"За 10 хвилин у мене зустріч з іранським міністром. Іранці вже тут. Якраз, що ми робимо з цими "чорними скриньками" - це і є одна з ключових частин нашої розмови", - сказав Пристайко.

З його слів, делегацію з Ірану очолює міністр інфраструктури та доріг.

"Він є офіційним представником Ірану, його головна задача - принести офіційні вибачення і пояснення того, що відбулось. Ми сподіваємось, що зможемо піти далі, ніж просто політичні визначення, і обговоримо практичні проблеми. Серед них - якраз повернення "скриньок", - зазначив міністр.

Він додав, що Україна все ще вимагає повернення "скриньок".

Нагадаємо, У РНБО зробили заяву щодо повернення в Україну "чорних скриньок".

Раніше ЗМІ повідомляли, що глава комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації Ірану Хассан Резаїфар 19 січня відмовився від планів відправити реєстратори польоту зі збитого літака МАУ за кордон для аналізу, на наступний день після того, як він сказав, що їх відправлять до Києва.

18 грудня інформаційне агентство Tasnim повідомило, що Іран підтвердив передачу "чорних скриньок" збитого літака в Україну.

Як повідомлялося в УНН, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.

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