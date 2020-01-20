Делегація з Ірану вже в Україні, тему "чорних скриньок" обговорять - Пристайко

КИЇВ. 20 січня. УНН. Делегація з Ірану на чолі з повноважним міністром прибула в Україну, з нею має відбутись обговорення повернення "чорних скриньок" зі збитого літака МАУ. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час спільної пресконференції з діючим головою ОБСЄ, прем’єр-міністром і Міністром європейських та закордонних справ Республіки Албанія Еді Рамою, передає кореспондент УНН.