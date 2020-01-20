Делегация из Ирана уже в Украине, тему "черных ящиков" обсудят - Пристайко

КИЕВ. 20 января. УНН. Делегация Ирана во главе с уполномоченным министром прибыла в Украину, с ней должно состояться обсуждение возвращения "черных ящиков" со сбитого самолета МАУ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время совместной пресс-конференции с действующим главой ОБСЕ, премьер-министром и министром европейских и иностранных дел Республики Албания Эдди Рамой, передает корреспондент УНН.