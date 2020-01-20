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Делегация из Ирана уже в Украине, тему "черных ящиков" обсудят - Пристайко

Киев • УНН

 • 12091 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Делегация Ирана во главе с уполномоченным министром прибыла в Украину, с ней должно состояться обсуждение возвращения "черных ящиков" со сбитого самолета МАУ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время совместной пресс-конференции с действующим главой ОБСЕ, премьер-министром и министром европейских и иностранных дел Республики Албания Эдди Рамой, передает корреспондент УНН.

Делегация из Ирана уже в Украине, тему "черных ящиков" обсудят - Пристайко

"За 10 минут у меня встреча с иранским министром. Иранцы уже здесь. Именно, что мы делаем с этими "черными ящиками" - это и есть одна из ключевых частей нашего разговора", - сказал Пристайко.

По его словам, делегацию из Ирана возглавляет министр инфраструктуры и дорог.

"Он является официальным представителем Ирана, его главная задача - принести официальные извинения и объяснения того, что произошло. Мы надеемся, что сможем пойти дальше, чем просто политические определения и обсудим практические проблемы. Среди них - как раз возвращение "ящиков", - отметил министр.

Он добавил, что Украина все еще требует возврата "ящиков".

Напомним, в СНБО сделали заявление о возврате в Украину "черных ящиков".

Ранее СМИ сообщали, что глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хассан Резаифар 19 января отказался от планов отправить регистраторы полета со сбитого самолета МАУ за границу для анализа, на следующий день после того, как он сказал, что их отправят в Киев.

18 декабря информационное агентство Tasnim сообщило, что Иран подтвердил передачу "черных ящиков" сбитого самолета в Украине.

Как сообщалось в УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.

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