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Давос 2020: експерт розповів про очікування України від Всесвітнього економічного форуму

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. У вівторок, 21 січня, швейцарський гірськолижний курорт Давос знову прийматиме учасників Всесвітнього економічного форуму. Захід збере в одному місці глав держав, урядів, міжнародних організацій, а також впливових бізнес-лідерів. Чого від форуму чекає Україна, УНН розповів член наглядової ради Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest Данило Білак.

Давос 2020: експерт розповів про очікування України від Всесвітнього економічного форуму

За його словами, престижність заходу зростає з року в рік.

"Форум стає все більш цікавим іноземним інвесторам, і не тільки. Йдеться про політиків, урядовців. Бо, по-перше, зростає сама якість проведення заходу. Так, у межах форуму слово мають професійні і досвідчені комунікатори, що дає можливість учасникам заходу набути нового досвіду, обмінятися думками", - каже Білак.

Найвище керівництво України традиційно бере участь у форумі, продовжив Білак. Цей рік - не виключення, додав він.

"Ми очікуємо, що цього року ми представимо нашу країну таким чином, що вона в очах міжнародної спільноти стане ще більш інвестиційно привабливою. Головне - це показати, що Україна є надійним партнером для інвесторів. Що це країна, куди можна, не боячись, вкласти капітал. У такий-то не простий час", - пояснив він.

Окрім українських політиків, на захід завжди і охоче приїздить вітчизняний бізнес, продовжив Білак.

"Український бізнес, який приїздить до Давосу, традиційно спілкується із міжнародною спільнотою - як у приватному, так і в публічному секторі. Робиться це з метою представити Україну: дати зрозуміти міжнародним партнерам, що у нас є нормальний бізнес, якого не треба боятися і з яким можна працювати", - резюмував член наглядової ради Офісу.

Нагадаємо, цього року Україну в Давосі представлятимуть Президент України Володимир Зеленський, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія, а також великі бізнесмени, зокрема Юрій Косюк, Рінат Ахметов, Вадим Новінський, Василь Хмельницький. 

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