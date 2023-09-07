Данія виділяє Україні $43 млн на відновлення – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Данія виділяє Україні новий пакет допомоги на 300 мільйонів данських крон (приблизно 43 млн доларів). Про це повідомила данська газета Jyllands-Posten, передає УНН.
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Як пише видання гроші виділяють на відбудову України та гуманітарні цілі.
Відзначимо, пані премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен 6 вересня прибула з візитом до України. Вона виступала в українському парламенті, відвідала Бучу на Київщині, поклала квіти до меморіалу загиблим під час війни. Також - зустрілася з президентом Зеленським, з яким обговорила новий оборонний пакет допомоги.
Під час візиту вона наголосила, що військові злочинці мають бути притягнуті до відповідальності.
Візит в Україну відбувся через кілька тижнів після візиту президента Володимира Зеленського до Данії. Тоді уряд Данії пообіцяв передати Україні 19 датських винищувачів F-16.
У візиті в Україну також візьме участь чоловік Метте Фредеріксен Бо Тенгберг.
Це вже був третій візит Метте Фредеріксен в Україну з моменту російського вторгнення в лютому 2022 року.
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