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Данія виділяє Україні $43 млн на відновлення – ЗМІ

Данія виділяє Україні $43 млн на відновлення – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Данія виділяє Україні новий пакет допомоги на 300 мільйонів данських крон (приблизно 43 млн доларів). Про це повідомила данська газета Jyllands-Posten, передає УНН.

Деталі

Як пише видання гроші виділяють на відбудову України та гуманітарні цілі.

Відзначимо, пані премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен 6 вересня прибула з візитом до України. Вона виступала в українському парламенті, відвідала Бучу на Київщині, поклала квіти до меморіалу загиблим під час війни. Також - зустрілася з президентом Зеленським, з яким обговорила новий оборонний пакет допомоги. 

Під час візиту вона наголосила, що військові злочинці мають бути притягнуті до відповідальності.

Візит в Україну відбувся через кілька тижнів після візиту президента Володимира Зеленського до Данії. Тоді уряд Данії пообіцяв передати Україні 19 датських винищувачів F-16.

У візиті в Україну також візьме участь чоловік Метте Фредеріксен Бо Тенгберг.

Це вже був третій візит Метте Фредеріксен в Україну з моменту російського вторгнення в лютому 2022 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖУ Києві на Алеї сміливості відкрили іменну табличку прем'єрки Данії Метте Фредеріксен

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