Дания выделяет Украине $43 млн на восстановление - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Дания выделяет Украине новый пакет помощи на 300 миллионов датских крон (примерно 43 млн долларов). Об этом сообщила датская газета Jyllands-Posten, передает УНН.
Детали
Как пишет издание деньги выделяют на восстановление Украины и гуманитарные цели.
Отметим, госпожа премьер-министр Дании Метте Фредериксен 6 сентября прибыла с визитом в Украину. Она выступала в украинском парламенте, посетила Бучу в Киевской области, возложила цветы к мемориалу погибшим во время войны. Также - встретилась с президентом Зеленским, с которым обсудила новый оборонный пакет помощи.
Во время визита она подчеркнула, что военные преступники должны быть привлечены к ответственности.
Визит в Украину состоялся через несколько недель после визита президента Владимира Зеленского в Данию. Тогда правительство Дании пообещало передать Украине 19 датских истребителей F-16.
В визите в Украину также примет участие муж Метте Фредериксен Бо Тенгберг.
Это уже был третий визит Метте Фредериксен в Украину с момента российского вторжения в феврале 2022 года.
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