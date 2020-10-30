Данілов зустрівся із послом Британії: говорили про "гібридні" загрози та рішення КСУ

"Під час зустрічі сторони обговорили питання двостороннього співробітництва зокрема у сфері інформаційної безпеки, протидії гібридним загрозам та оборонній реформі. Окрему увагу було приділено рішенню Конституційного Суду України щодо скасування е-декларування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Данілов наголосив на успішності нещодавнього візиту Президента України Володимира Зеленського до Великої Британії, а також повідомив що у Апараті РНБО України розроблено проект указу Глави держави щодо створення на базі Апарату окремого центру протидії гібридним загрозам, рішення щодо його запуску нині опрацьовується в Офісі Президента України.

"Ми цілодобово моніторимо усі процеси, що відбуваються в інфопросторі, і усвідомлюємо, що розбудова сталої системи протидії гібридним загрозам і створення відповідної структури є вкрай нагальна", - сказав він.

Вказується, що Данілов також зазначив, що нова Стратегія національної безпеки України передбачає розробку 14 галузевих стратегій, зокрема стратегії інформаційної безпеки. Секретар РНБО України висловив впевненість у необхідності та важливості залучення британських партнерів до розробки цієї стратегії.

"Це велика спільна робота, адже наш опонент РФ діє аналогічно в інших країнах, і ми маємо об‘єднувати зусилля з нашими партерами. Наша армія має використовувати IT-компоненти, високоточну зброю, бути підготовленим та мотивованим військом", - підкреслив секретар РНБО.

Своєю чергою Мелінда Сіммонс запевнила у незмінності підтримки України на шляху реформ.

"Пані Посол висловила готовність Великої Британії, яка є ключовим партнером України у сфері розбудови системи протидії гібридним загрозам, і надалі надавати нашій державі необхідну допомогу та підтримку. Також Мелінда Сіммонс висловила впевненість у важливості активізації заходів у рамках оборонної реформи на інституційному та оперативному рівнях", - резюмували у РНБО.

Примітно, що додаткова інформація про обговорення сторонами рішення Конституційного Суду України щодо скасування е-декларування відсутня.

Нагадаємо, раніше Данілов заявив, що КСУ виступає "криголамом" досягнень України на шляху до євроінтеграції.

Як повідомлялося раніше в УНН, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду. Проект закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" зареєстровано на сайті ВРУ.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації.

Під час термінового засідання РНБО Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних із рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності.

Пізніше Президент Володимир Зеленський підписав Указ №477/220 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 жовтня 2020 року "Про вжиття заходів для відновлення нормативно-правового регулювання діяльності антикорупційних органів та довіри до конституційного судочинства", яким увів у дію рішення, ухвалене на терміновому засіданні РНБО.