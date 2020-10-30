Данилов встретился с послом Британии: говорили о "гибридных" угрозах и решении КСУ

"Во время встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в частности в сфере информационной безопасности, противодействия гибридным угрозам и оборонной реформе. Особое внимание было уделено решению Конституционного Суда Украины об отмене е-декларирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Данилов отметил успешность недавнего визита Президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию, а также сообщил, что в Аппарате СНБО Украины разработан проект указа главы государства о создании на базе аппарата отдельного центра противодействия гибридным угрозам, решение о его запуске в настоящее время прорабатывается в Офисе Президента Украина.

"Мы круглосуточно мониторим все процессы, происходящие в инфопространстве, и осознаем, что развитие устойчивой системы противодействия гибридным угрозам и создания соответствующей структуры крайне актуально", - сказал он.

Указывается, что Данилов также отметил, что новая Стратегия национальной безопасности Украины предусматривает разработку 14 отраслевых стратегий, в частности стратегии информационной безопасности. Секретарь СНБО Украины выразил уверенность в необходимости и важности привлечения британских партнеров к разработке этой стратегии.

"Это большая совместная работа, ведь наш оппонент РФ действует аналогично в других странах, и мы должны объединять усилия с нашими партнерами. Наша армия должна использовать IT-компоненты, высокоточное оружие, быть подготовленным и мотивированным войском", - подчеркнул секретарь СНБО.

В свою очередь Мелинда Симмонс заверила в неизменности поддержки Украины на пути реформ.

"Госпожа Посол выразила готовность Великобритании, которая является ключевым партнером Украины в сфере развития системы противодействия гибридным угрозам, и в дальнейшем оказывать нашей стране необходимую помощь и поддержку. Также Мелинда Симмонс выразила уверенность в важности активизации мероприятий в рамках оборонной реформы на институциональном и оперативном уровнях", - резюмировали в СНБО.

Примечательно, что дополнительная информация об обсуждении сторонами решения Конституционного Суда Украины об отмене е-декларирования отсутствует.

Напомним, ранее Данилов заявил, что КСУ выступает "ледоколом" достижений Украины на пути к евроинтеграции.

Как сообщалось ранее в УНН, Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда. Проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" зарегистрирован на сайте ВРУ.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.

Во время срочного заседания СНБО Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.

Позже Президент Владимир Зеленский подписал Указ №477/220 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 октября 2020 года "О принятии мер для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционному судопроизводству", которым ввел в действие решение, принятое на экстренном заседании СНБО.