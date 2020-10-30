Данілов вважає, що Росія може мати стосунок до рішення Конституційного Суду

“Цілеспрямовано Конституційний суд займається питанням розхитування державності України і сьогодні коли пан (голова КСУ Олександр — ред.) Тупицький на своїй пресконференції сказав, що вони не за що не відповідають, такого не може бути. Кожна посадова особа, кожен громадянин під час війни має нести персональну відповідальність за ті дії, які вони скоюють...”, — сказав Данілов.

Данілов нагадав, що вчора на засіданні Ради національної безпеки і оборони наголосив, що РНБО відслідковує чіткі дії певної групи осіб, які спрямовані на знищення державності України.

“Ті рішення, які приймаються тими особами, вони саме на це направлені. Повірте пройде час все стане на свої місця й буде зрозуміло, хто за цим стоїть. Те, що в цьому бере велика вірогідність участь країна агресор в мене в цьому сумніву майже немає”, — розповів Данілов.

Як повідомлялося, Данілов вважає, що окремі дії “певних органів влади” в Україні несуть загрозу нацбезпеці.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.