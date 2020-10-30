Данилов считает, что Россия может иметь отношение к решению Конституционного Суда

“Целенаправленно Конституционный суд занимается вопросом расшатывания государственности Украины и сегодня, когда господин (председатель КСУ Александр — ред.) Тупицкий на своей пресс-конференции сказал, что они не за что не отвечают, такого не может быть. Каждое должностное лицо, каждый гражданин во время войны должен нести персональную ответственность за те действия, которые они совершают...”, — сказал Данилов.

Данилов напомнил, что вчера на заседании Совета национальной безопасности и обороны отметил, что СНБО отслеживает четкие действия определенной группы лиц, направленных на уничтожение государственности Украины.

“Те решения, которые принимаются лицами, они именно на это направлены. Поверьте пройдет время все встанет на свои места и будет понятно, кто за этим стоит. То, что в этом принимает большая вероятность участие страна агрессор у меня в этом сомнений почти нет”, — рассказал Данилов.

Как сообщалось, Данилов считает, что отдельные действия “определенных органов власти” в Украине несут угрозу нацбезопасности.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал Назка безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.