Данилко не виключив участь Вєрки Сердючки на Євробаченні

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Виконавець Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) не виключив, що в крайньому випадку в цей раз сам готовий представити Україну в Ізраїлі на пісенному конкурсі Євробачення. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал 360.