Данилко не виключив участь Вєрки Сердючки на Євробаченні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Виконавець Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) не виключив, що в крайньому випадку в цей раз сам готовий представити Україну в Ізраїлі на пісенному конкурсі Євробачення. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал 360.
"Конкурс вийшов за рамки музичного! У людей, які по-чесному хотіли брати участь в конкурсній програмі і представляти свою країну на європейському конкурсі, після скандалу бажання відпадає. Стільки негативу, я сам в замішанні!"- сказав Данилко.
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На його думку може скластися так, що від України взагалі ніхто не поїде. Його засмучує той факт, що політика знову втручається в конкурс.
Данилко заявив, що в крайнім випадку він сам готовий поїхати в Ізраїль представляти Україну.
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"Якщо всі відмовляться, може, я дістану свої старі обладунки, начищені зірку і поїду рятувати", - сказав Данилко.
Нагадаємо, переговори між НСТУ і командою виконавиці MARUV принесли наступний результат: сторони до згоди не дійшли, угоду підписано не буде. Рішення про виконавця, який представлятиме Україну на Євробаченні поки не прийнято.