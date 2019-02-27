Данилко не исключил участие Верки Сердючки на Евровидении
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Исполнитель Андрей Данилко (Верка Сердючка) не исключил, что в крайнем случае в этот раз сам готов представить Украину в Израиле на песенном конкурсе Евровиденье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал 360.
“Конкурс вышел за рамки музыкального! У людей, которые по-честному хотели участвовать в конкурсной программе и представлять свою страну на европейском конкурсе, после скандала охота отпадает. Столько негатива, я сам в замешательстве!” — сказал Данилко.
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По его мнению может сложиться так, что от Украины вообще никто не поедет. Его огорчает тот факт, что политика опять вмешивается в конкурс.
Данилко заявил, что в крайнім случае он сам готов поехать в Израиль представлять Украину.
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“Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать”, — сказал Данилко.
Напомним, переговоры между НСТУ и командой исполнительницы MARUV принесли следующий результат: стороны к согласию не пришли, соглашение подписано не будет. Решение об исполнителе, который будет представлять Украину на Евровидении пока не принято.