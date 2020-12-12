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Crossfire: на Донбасі відбулися зйомки фільму з участю нацгвардійців та Марківа

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. В районі операції Об’єднаних сил відбулися зйомки документального фільму “Crossfire”, ініційованого групою італійських журналістів, з залученням військовослужбовців Нацгвардії України та за участі одної з українських кінокомпаній. Про це повідомляє пресслужба угрупування НГУ в ООС, передає УНН.

Зазначається, що основна тема фільму — висвітлення подій та обставин, що стосуються загибелі журналістів Андреа Роккелі та Андрія Миронова у 2014 році та справи українського військовослужбовця-нацгвардійця Віталія Марківа. Разом із знімальною групою до району ООС прибув і Віталій Марків.

“Італійські колеги поставили собі за мету показати усьому світу правду — і я із задоволенням допомагаю їм це зробити. Разом зі знімальної групою ми побували в місцях, де точилися запеклі бої, вони побачили та відзняли той будинок, в підвалі якого рятувався від обстрілів їх колега Андреа Рокеллі. Особисто для мене цей фільм — ще один доказ моєї непричетності до злочину, за який мене несправедливо засудили та протримали у в’язниці майже три з половиною роки”, — розповів Марків.

Знімальні групи працювали на різних локаціях на Донбасі кілька днів.

“Цей фільм — про правду і про реальний стан речей. Це наша відповідь різноманітним фейкам, недостовірній інформації та перекручуванню фактів. А ще для нашої знімальної групи це своєрідна справа честі — завершити зйомки цього фільму та показати його всьому світу в пам’ять про нашого колегу та друга Андреа Рокеллі, який загинув тут шість років тому. Адже частина нашого документального фільму присвячена фактично похвилинному відтворенню подій травня 2014 року і того дня, коли Андреа загинув”, — зазначив режисер фільму Лоренцо Станцані.

Коли стрічка буде представлена глядачам, поки що не повідомляється.

Нагадаємо, 4 листопада Віталій Марків повернувся в Україну. Нацгвардієць припустив участь Російської Федерації в організації його арешту і винесенні вироку в Італії. За словами голови МВС України Арсена Авакова, режим президента РФ Володимира Путіна фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи нацгвардійця Віталія Марківа рішенням про заочний арешт військовослужбовця.

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