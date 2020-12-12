Crossfire: на Донбассе состоялись съемки фильма с участием нацгвардейцев и Маркива
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В районе операции Объединенных сил состоялись съемки документального фильма “Crossfire”, инициированного группой итальянских журналистов, с привлечением военнослужащих Нацгвардии Украины и при участии одной из украинских кинокомпаний. Об этом сообщает пресс-служба группировки НГУ в ООС, передает УНН.
Отмечается, что основная тема фильма — освещение событий и обстоятельств, касающихся гибели журналистов Андреа Роккели и Андрея Миронова в 2014 году и дела украинского военнослужащего-нацгвардейца Виталия Маркива. Вместе со съемочной группой в район ООС прибыл и Виталий Маркив.
“Итальянские коллеги задались целью показать всему миру правду — и я с удовольствием помогаю им это сделать. Вместе со съемочной группой мы побывали в местах, где шли ожесточенные бои, они увидели и засняли тот дом, в подвале которого спасался от обстрелов их коллега Андреа Рокелли. Лично для меня этот фильм — еще одно доказательство моей непричастности к преступлению, за которое меня несправедливо осудили и продержали в тюрьме почти три с половиной года”, — рассказал Маркив.
Съемочные группы работали на разных локациях на Донбассе несколько дней.
“Этот фильм — о правде и о реальном положении вещей. Это наш ответ разнообразным фейкам, недостоверной информации и искажению фактов. А еще для нашей съемочной группы это своеобразное дело чести — завершить съемки этого фильма и показать его всему миру в память о нашем коллеге и друге Андреа Рокелли, погибшего здесь шесть лет назад. Ведь часть нашего документального фильма посвящена фактически поминутному воспроизведению события мая 2014 года и в тот день, когда Андреа погиб”, — отметил режиссер фильма Лоренцо Станцани.
Когда лента будет представлена зрителям, пока не сообщается.
Напомним, 4 ноября Виталий Маркив вернулся в Украину. Нацгвардеец предположил участие Российской Федерации в организации его ареста и вынесении приговора в Италии. По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, режим президента РФ Владимира Путина фактически признал свое участие в попытке фальсификации дела нацгвардейца Виталия Маркива решением о заочном аресте военнослужащего.