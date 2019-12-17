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CNN: російський розвідувальний корабель проводить "хаотичні маневри" біля узбережжя США

CNN: російський розвідувальний корабель проводить "хаотичні маневри" біля узбережжя США

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Офіційні кола США заявляють, що російський розвідувальний корабель "Віктор Леонов" здійснює небезпечні маневри в міжнародних водах поблизу узбережжя штатів Південна Кароліна і Флорида. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.

"Російський корабель-розвідник "Віктор Леонов" протягом останніх днів плив біля узбережжя Південної Кароліни та Флориди, заявив один із чиновників, додавши, що маневри корабля були визначені як "небезпечні", оскільки він не використовує ходові вогні в режимі малої видимості через погодні умови, і він не реагує на сигнали торгових суден, які намагаються встановити свій маршрут, щоб унеможливити аварії", - йдеться у повідомленні.

Посадовець заявив, що корабель-шпигун класу "Вишня" також займався "іншими хаотичними маневрами".

Зазначається, офіційний представник берегової охорони США повідомив, що берегова охорона транслювала "Інформаційний бюлетень з морської безпеки", щоб попередити мореплавців у цьому районі про присутність російського корабля та його поведінку.

Також у ЗМІ зазначили, що "Віктор Леонов" регулярно з 2015 року патрулює у міжнародних водах вздовж узбережжя США.

"Російське судно також регулярно працює у Карибському басейні, включаючи Кубу, Тринідад і Тобаго. Присутність російського корабля біля узбережжя США відбувається на тлі планових відвідин у понеділок військово-морським есмінецем "Арлі Берк" порту Констанца (Румунія), що є частиною зусиль США щодо посилення присутності у Чорному морі та підтримки регіональних партнерів, зокрема союзника по НАТО - Румунії", - зазначили у CNN.

Як повідомлялося раніше в УНН, есмінець ВМС США увійшов в Чорне море.

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