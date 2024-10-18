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Чи можуть військові не платити за кредитом: роз’яснення юристів

Київ • УНН

 • 13514 перегляди

Військовослужбовці та їх подружжя мають право на пільги по кредитах. Вони звільняються від сплати відсотків, штрафів та пені, але не від основної суми боргу. Пільги не поширюються на іпотеку та автокредити.

Чи можуть військові не платити за кредитом: роз’яснення юристів

Існує думка, що військовослужбовці та їх подружжя можуть не платити за кредитом. Однак, це не відповідає дійсності. А ось пільги для цих категорій громадян дійсно передбачені. Як отримати ці пільги роз’яснили у мережі Безоплатної правничої допомоги, пише УНН.

Військовослужбовці та їхні дружини/чоловіки мають право не сплачувати:

  • відсотки за користування кредитом;
  • штрафи за прострочення платежів;
  • пеню за невиконання зобов’язань на період дії особливого періоду.

Пільгою можуть скористатися і дружини/чоловіки військовослужбовців.

Пільги мають надавати не тільки банки, але й кредитні спілки, ломбарди та інші надавачі фінпослуг.

Виняток: якщо це кредит на авто, будинок чи квартиру —  доведеться платити  і відсотки за кредитом, і нараховані страхові виплати, штрафи чи пеню. Тому що ці пільги не поширюються на кредитні договори щодо придбання автомобілів та майна, яке віднесено чи буде віднесено до об’єктів житлового фонду (житлового будинку, квартири, майбутнього об’єкта нерухомості, об’єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них).

Пільга не активується автоматично.

Потрібно письмово повідомити кредитодавця про проходження служби та надати підтверджуючі документи.

Точний перелік документів варто уточнювати у кредитодавця, але основний перелік приблизно такий:

Для військовослужбовців:

  • військовий квиток, у якому в відповідних розділах здійснюються службові відмітки;
  • витяг із наказу;
  • довідка про призов військовозобов’язаного на військову службу.

Для резервістів:

  • витяг із наказу;
  • довідка про зарахування до списків військової частини.

Для дружин або чоловіків військовослужбовців:

  • витяг із ДРАЦСу про державну реєстрацію шлюбу (у витягу має бути зазначено обов’язково зазначено ПІБ дружини та чоловіка, дата видачі витягу повинна бути не більше 1 року до моменту подання в банк);
  • пакет документів, який підтверджує право на отримання військовослужбовцем пільгових умов обслуговування кредиту залежно від категорії.

Далі варто звернутися до банку із заявами:

1.  Про проведення звірки зобов’язань та отримати довідку із сумою залишку заборгованості по тілу кредиту, а також відсотках, комісіях, штрафах тощо.

2.  Про звільнення від сплати відсотків, комісій, штрафів по кредиту, а також про звільнення від сплати страхових платежів, якщо такі передбачені кредитним договором.

Що робити, коли банк чи інша фінансова установа не задовольнила заяву або подала на вас позов

Такі дії — неправомірні. Варто звернутися з письмовою скаргою до керівництва фінансової установи. Або відразу до Національного банку України. НБУ може перевірити фінансову установу та усунути порушення.

Нагадаємо

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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