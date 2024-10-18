Могут ли военные не платить по кредиту: разъяснение юристов

Бытует мнение, что военнослужащие и их супруги могут не платить по кредиту. Однако, это не соответствует действительности. А вот льготы для этих категорий граждан действительно предусмотрены. Как получить эти льготы разъяснили в сети Безоплатной правовой помощи, пишет УНН.

Военнослужащие и их жены/мужья имеют право не платить:

проценты за пользование кредитом;

штрафы за просрочку платежей;

пеню за невыполнение обязательств на период действия особого периода.

Льготой могут воспользоваться и жены/мужья военнослужащих.

Льготы должны предоставлять не только банки, но и кредитные союзы, ломбарды и другие поставщики финуслуг.

Исключение: если это кредит на авто, дом или квартиру - придется платить и проценты по кредиту, и начисленные страховые выплаты, штрафы или пеню. Потому что эти льготы не распространяются на кредитные договоры по приобретению автомобилей и имущества, которое отнесено или будет отнесено к объектам жилищного фонда (жилого дома, квартиры, будущего объекта недвижимости, объекта незавершенного жилищного строительства, имущественных прав на них).

Льгота не активируется автоматически.

Нужно письменно уведомить кредитодателя о прохождении службы и предоставить подтверждающие документы.

Точный перечень документов стоит уточнять у кредитодателя, но основной перечень примерно такой:

Для военнослужащих:

военный билет, в котором в соответствующих разделах осуществляются служебные отметки;

выписка из приказа;

справка о призыве военнообязанного на военную службу.

Для резервистов:

выписка из приказа;

справка о зачислении в списки воинской части.

Для жен или мужей военнослужащих:

выписка из Драцса о государственной регистрации брака (в выписке должно быть указано обязательно указано ФИО жены и мужа, дата выдачи выписки должна быть не более 1 года до момента подачи в банк);

пакет документов, подтверждающий право на получение военнослужащим льготных условий обслуживания кредита в зависимости от категории.

Далее следует обратиться в банк с заявлениями:

1. о проведении сверки обязательств и получить справку с суммой остатка задолженности по телу кредита, а также процентах, комиссиях, штрафах и тому подобное.

2. Об освобождении от уплаты процентов, комиссий, штрафов по кредиту, а также об освобождении от уплаты страховых платежей, если таковые предусмотрены кредитным договором.

Что делать, если банк или другое финансовое учреждение не удовлетворило заявление или подало на вас иск

Такие действия - неправомерны. Стоит обратиться с письменной жалобой к руководству финансового учреждения. Или сразу в Национальный банк Украины. НБУ может проверить финансовое учреждение и устранить нарушения.

Напомним

В приложении "Армия+" появятся учебные курсы и программа лояльности для военных. Мобильное приложение получит новые функции, включая учебный модуль и цифровой военный билет, а в "Резерв+" появится сервис рекрутинга для просмотра вакансий в воинских частях.

Банки в июне выдали ипотечных кредитов на 1 млрд гривен: в НБУ рассказали, в каких регионах больше всего