Могут ли военные не платить по кредиту: разъяснение юристов
Киев • УНН
Военнослужащие и их супруги имеют право на льготы по кредитам. Они освобождаются от уплаты процентов, штрафов и пени, но не от основной суммы долга. Льготы не распространяются на ипотеку и автокредиты.
Бытует мнение, что военнослужащие и их супруги могут не платить по кредиту. Однако, это не соответствует действительности. А вот льготы для этих категорий граждан действительно предусмотрены. Как получить эти льготы разъяснили в сети Безоплатной правовой помощи, пишет УНН.
Военнослужащие и их жены/мужья имеют право не платить:
- проценты за пользование кредитом;
- штрафы за просрочку платежей;
- пеню за невыполнение обязательств на период действия особого периода.
Льготой могут воспользоваться и жены/мужья военнослужащих.
Льготы должны предоставлять не только банки, но и кредитные союзы, ломбарды и другие поставщики финуслуг.
Исключение: если это кредит на авто, дом или квартиру - придется платить и проценты по кредиту, и начисленные страховые выплаты, штрафы или пеню. Потому что эти льготы не распространяются на кредитные договоры по приобретению автомобилей и имущества, которое отнесено или будет отнесено к объектам жилищного фонда (жилого дома, квартиры, будущего объекта недвижимости, объекта незавершенного жилищного строительства, имущественных прав на них).
Льгота не активируется автоматически.
Нужно письменно уведомить кредитодателя о прохождении службы и предоставить подтверждающие документы.
Точный перечень документов стоит уточнять у кредитодателя, но основной перечень примерно такой:
Для военнослужащих:
- военный билет, в котором в соответствующих разделах осуществляются служебные отметки;
- выписка из приказа;
- справка о призыве военнообязанного на военную службу.
Для резервистов:
- выписка из приказа;
- справка о зачислении в списки воинской части.
Для жен или мужей военнослужащих:
- выписка из Драцса о государственной регистрации брака (в выписке должно быть указано обязательно указано ФИО жены и мужа, дата выдачи выписки должна быть не более 1 года до момента подачи в банк);
- пакет документов, подтверждающий право на получение военнослужащим льготных условий обслуживания кредита в зависимости от категории.
Далее следует обратиться в банк с заявлениями:
1. о проведении сверки обязательств и получить справку с суммой остатка задолженности по телу кредита, а также процентах, комиссиях, штрафах и тому подобное.
2. Об освобождении от уплаты процентов, комиссий, штрафов по кредиту, а также об освобождении от уплаты страховых платежей, если таковые предусмотрены кредитным договором.
Что делать, если банк или другое финансовое учреждение не удовлетворило заявление или подало на вас иск
Такие действия - неправомерны. Стоит обратиться с письменной жалобой к руководству финансового учреждения. Или сразу в Национальный банк Украины. НБУ может проверить финансовое учреждение и устранить нарушения.
Напомним
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