Банки в июне выдали ипотечных кредитов на 1 млрд гривен: в НБУ рассказали, в каких регионах больше всего

Украинские банки в июне выдали 607 ипотечных кредитов на общую сумму 1 млрд гривен, что на 41,4% меньше, чем в мае. Больше всего кредитов было выдано в Киеве и Киевской области, что составляет 51% от общего объема. Об этом сообщает Национальный банк Украины, передает УНН.

Детали

Согласно опросу банков об ипотечном кредитовании, в июне банки выдали 607 ипотечных кредитов на общую сумму 1 млрд гривен, что на 41,4% меньше, чем в мае, но на 34,3% больше, чем в июне прошлого года.

Отмечается, что о выдаче новой ипотеки в июне проинформировали 11 банков, кредитовавших приобретение жилья. Большинство сделок, как и раньше, заключались на вторичном рынке недвижимости;

«Двигателем ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы «еОселя» (почти все кредиты в июне предоставлены в рамках этой программы)», - добавили в НБУ.

Также средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в июне второй месяц подряд осталась на уровне 7,6% годовых.

В НБУ также рассказали, в каких регионах выдано больше всего кредитов в июне:

в Киеве и Киевской области (274 договора на общую сумму 517,8 млн гривен, что составляет 51% от общего объема);

во Львовской области (29 договоров на 63 млн гривен);



в Днепропетровской области (32 договора на 42 млн гривен);



в Винницкой области (26 договоров на 41 млн гривен).



Напомним,

Украинцы продолжают отдавать предпочтение безналичным расчетам с помощью платежных карт. За первое полугодие 2024 года более 94% всех операций с картами были безналичными, а их доля по сумме составила 64,5% от общей суммы операций.