Українці надають перевагу безготівковим розрахункам: у НБУ оприлюднили статистику

Українці продовжують надавати перевагу безготівковим розрахункам за допомогою платіжних карток. За перше півріччя 2024 року понад 94% усіх операцій з картками були безготівковими, а їх частка за сумою склала 64,5% від загальної суми операцій, передає УНН з посиланням на дані НБУ.

"Українці, як і раніше, віддають перевагу безготівковим розрахункам з платіжними картками. Про це свідчить статистика використання платіжних карток, емітованих банками України, за перше півріччя 2024 року", - пише НБУ.

У першому півріччі 2024 року в Україні та за її межами було здійснено 4 123 мільйони операцій (як безготівкових, так і з отримання готівки) за допомогою платіжних карток, випущених українськими банками, на загальну суму 3 093,1 мільярда гривень. З них 3 887,8 мільйона операцій були безготівковими на загальну суму 1 995,5 мільярда гривень.

"Понад 94% операцій з платіжними картками – безготівкові. Частка безготівкових операцій у першому півріччі 2024 року за сумою перебувала на рівні 64,5% від загальної суми операцій із платіжними картками, за кількістю – досягла 94,3% (за перше півріччя 2024 року – 66,3% та 93,4% відповідно)", - йдеться у звіті.

Аналіз розподілу безготівкових операцій за видами показує, що в першому півріччі цього року найбільша частка операцій із використанням карток як за кількістю, так і за сумою припадала на розрахунки в торговельних та сервісних мережах — 73,1% і 45,7% відповідно. Це склало 2 841,3 мільйона операцій на суму 912,6 мільярда гривень.

Перекази з картки на картку у першому півріччі 2024 року становили третину загальної суми (32,2%) та майже десяту частину за кількістю (8,5%). Оплата товарів і послуг в інтернеті склала 14,4% від загальної суми операцій та 13,6% від їх кількості.

За звітний період середня сума однієї операції була наступною:

- у торговельних та сервісних мережах — 321 грн (порівняно з 325 грн у першому півріччі 2023 року),

- для переказів з картки на картку — 1 936 грн (порівняно з 2 031 грн),

- для оплати товарів та послуг в інтернеті — 497 грн (порівняно з 471 грн).

Нагадаємо

Національний банк України з 1 жовтня вводить тимчасове обмеження на перекази "з карти на карту" обсягом 150 000 грн на місяць. Ліміт діятиме пів року і не вплине на 98% банківських клієнтів.